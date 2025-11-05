Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κύριε πρόεδρε δεν είναι σωστό να γλείφει καραμέλα...»

Στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ακουστεί «δράκοι» μέχρι σήμερα για τα όσα γίνονταν στον οργανισμό αλλά ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης παρεξηγήθηκε επειδή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης έφαγε μια... καραμέλα την ώρα που εκείνος απηύθυνε τα ερωτήματά του.

«Μηρυκάζουν μόνο τα γίδια» είπε φανερά ενοχλημένος απευθυνόμενος στον κ. Αυγενάκη από τον οποίο ζήτησε να μη... μασάει όταν εκείνος ρωτάει.

Η αλήθεια είναι ότι ο Αυγενάκης κάπως αιφνιδιάστηκε και προσπάθησε να δείξει το κουτάκι με τις καραμέλες αλλά ο βουλευτής από την Κέρκυρα- που σημειώνω ότι ήταν από τους πρώτους που πείστηκαν για το πολιτικό βάρος του Στέφανου Κασσελάκη - ζήτησε από το προεδρείο να παρέμβει ζητώντας να μπει τάξη γιατί «δεν είναι σωστό να γλείφει καραμέλα...».



