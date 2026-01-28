Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ-Μπατζελή: Αλλού θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση -ΝΔ: Η Μπατζελή εκθέτει Σκανδαλίδη

Με την κατάθεση της «πράσινης» Κατερίνας Μπατζελή, συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες και θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Τρίτη με τους τελευταίους μάρτυρες και ακολούθως τη συζήτηση για την υποβολή των πορισματικών θέσεων των κομμάτων.

«Σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση» υποστήριξε η μάρτυρας που διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο ‘09-’10, ενώ ερωτηθείσα για το εάν είναι δυνατόν να λειτουργεί κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων χωρίς πολιτική κάλυψη, κατέθεσε: «εάν ένας υπουργός ασχολείται σοβαρά με το υπουργείο του, δεν μπορεί να μην γνωρίζει. Ή δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί ή αδιαφορεί. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο: την κατάχρηση εξουσίας, πόρων, της περιουσίας των αγροτών», όπως ανέφερε.

Παραγωγός καλλιεργούσε βαμβάκι στην Υλίκη και πήγε «σούμπιτος»

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ρώτησε τη μάρτυρα εάν επί ημερών της παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη παραβατικοί αγρότες.

«Και τους στείλαμε στο Δικαστήριο και έγιναν διορθώσεις λογαριασμών. Συνάντησα και ελαιόδεντρα που από κάποιο νησί έφταναν στη Θεσσαλία. Πολλοί εστάλησαν στα δικαστήρια. Έχω στείλει μεγάλο παραγωγό, ο οποίος σε βραχώδεις περιοχές στην Υλίκη καλλιεργούσε αρδευόμενο βαμβάκι. Πήγε “σούμπιτος”. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις», κατέθεσε. «Ενημερώνατε τον πρωθυπουργό για παραβατικές συμπεριφορές αγροτών;», ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ, με την μάρτυρα να απαντά αρνητικά.

Σημειωτέον, πως η Κατερίνα Μπατζελή, αναφερόμενη σε παλαιότερη υπόθεση που είχε απασχολήσει τότε τον Τύπο, κατέθεσε πως όταν ανέλαβε το τιμόνι του υπουργείου, η γραμματέας «άνοιξε το συρτάρι» του προκατόχου της Σωτήρη Χατζηγάκη και «βρήκε ρουσφέτια πρόσληψης 200 ατόμων στην ΑΓΡΟΓΗ. Άλλος είχε καφέ, άλλος κομμωτήριο. Τρεις μήνες πριν τις εκλογές», όπως είπε. «Καλά, δεν ανακαλύψατε την πυρίτιδα, ειδικά το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε πάντως ο Μακάριος Λαζαρίδης.



ΝΔ: Η Μπατζελή εκθέτει Σκανδαλίδη

Πηγές της ΝΔ υποστηρίζαν πως η Κατερίνα Μπατζελή «αναγνώρισε τη διαχρονικότητα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων», καθώς κατέθεσε πως «πάντα είχαμε προβλήματα και παραβάσεις».

«Απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη τόνισε ότι έστελνε στη Δικαιοσύνη «παραβατικές συμπεριφορές» θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προηγούμενο μάρτυρα και επίσης πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη που είχε δηλώσει ότι δεν παρέπεμπε στη Δικαιοσύνη τέτοιου είδους παρατυπίες» τόνιζαν οι ίδιες πηγές.