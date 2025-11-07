Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες λίστες μαρτύρων από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ - Καλούν Σκέρτσο, Παπασταύρου, Μυλωνάκη, Μπουκώρο

Νέους καταλόγους μαρτύρων παρέδωσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και το ΠΑΣΟΚ για να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη νέα λίστα μαρτύρων που καλεί η ΝΔ στην εξεταστική περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Άκης Σκέρτσος, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Γιώργος Μυλωνάκης και ο Γιάννης Μπρατάκος.

Η λίστα διευρύνεται επίσης και από τους αγροτοσυνδικαλιστές Γιώργο Στρατάκη, γνωστός ως «Χασάπης» και Γιώργο Ξυλούρη, γνωστός ως «Φραπές». Από τη Νέα Δημοκρατία καλείται επίσης η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία είχε βρεθεί να έχει στην κατοχή της πανάκριβα αυτοκίνητα. Από το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Νίκο Μπουνάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Proactive AE και αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.

Να σημειωθεί ότι κάποια ονόματα στον νέο κατάλογο μαρτύρων του ΠΑΣΟΚ συμπίπτουν με αυτά της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων τους επονομαζόμενους αγροτοσυνδικαλιστές «Χασάπη» και «Φραπέ», καθώς και τους Γιώργο Μυλωνάκη, Γιάννη Μπρατάκο και Σταύρο Παπασταύρου.

Η νέα λίστα μαρτύρων της Νέας Δημοκρατίας

1. Γιώργος Ξυλούρης

2. Ανδρέας Στρατάκης

3. Καλλιόπη Σεμερτζίδου

4. Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

5. Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

6. Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

7. Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

8. Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

9. Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ

10. Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11. Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

12. Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

13. Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

14. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας

15. Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

16. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Η νέα λίστα μαρτύρων από ΠΑΣΟΚ

1 Ξυλούρης Γιώργος

2 Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

3 Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025

4 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

5 Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

6 Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025

7 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019

8 Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018

9 Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ

10 Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ

11 Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου

12 Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ

14 Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

15 Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας

16 Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας

17 Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης

18 Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής

19 Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν - πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη

20 Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος

21 Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

22 Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

23 Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

24 Δημήτρης Δημητριάδης - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ