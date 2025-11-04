Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Τσιάρας:Δεν είναι μια εύκολη άσκηση, οποιαδήποτε καταγγελία πήγε στη δικαιοσύνη

Ο Κώστας Τσιάρας στην Εξεταστική Επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνώρισε πως η διαχείριση της υπόθεσης με τον οργανισμό «δεν είναι μία εύκολη άσκηση», σημείωσε ωστόσο πως με το πλάνο που κατατίθεται εντός της ημέρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο οργανισμός μπαίνει σε μια νέα λειτουργία με απόλυτη διαφάνεια.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε επίσης ότι στη διάρκεια της θητείας του οποιαδήποτε καταγγελία υπήρξε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη.

«Με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ οι πληρωμές θα γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα» είπε ο κ. Τσιάρας λέγοντας πως το βασικότερο πρόβλημα που έχει εντοπιστεί ως προς τη λειτουργία του οργανισμού είναι πως δεν υπήρχαν εκτεταμένοι έλεγχοι που θα έδειχναν εάν κάποιοι έπαιρναν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Επανέλαβε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με την ευρωπαϊκή εισαγγελία παρέχοντας την όποια συνδρομή ζητηθεί προκειμένου να προχωρήσει την έρευνά της.

Για την παραίτηση του Νίκου Σαλάτα από τη θέση του προέδρου τόνισε πως δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του από τη στιγμή που ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ενώ για την παραίτηση του δεύτερου αντιπροέδρου του οργανισμού, Ιωάννη Καϊμάκη είπε πως παραιτήθηκε για λόγους προσωπικής ευθιξίας.

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως «σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Action Plan, με 45 αρχικά σημεία που στη συνέχεια αυξήθηκαν σε 54 σημεία συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός δεν θα απωλέσει την ευρωπαϊκή πιστοποίησή του».

Από το ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν πως «η σημερινή κατάθεση του κ. Τσιάρα αποδεικνύει την ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ και ο αγροτικός κόσμος θα παρέμενε όμηρος αυτής της Κυβέρνησης».