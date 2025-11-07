Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Βορίδης κατά Βάρρα - Τι είπε για την παραίτηση και το περίφημο «συμφωνώ»

Μια συνέντευξη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα στην οποία αναφερόταν σε «μη αρμόζουσα στρατηγική» εκ μέρους του τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς όμως να υπάρχει κανένα στοιχεία αλλά και η προσπάθειά του να στοχοποιήσει προσωπικά τον ίδιο, ήταν η αφορμή ώστε ο Μάκης Βορίδης να ζητήσει την παραίτησή του το 2020.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε αναλυτικά στις δημόσιες δηλώσεις του κ. Βάρρα αλλά και στον χαρακτηριστικό διάλογο που είχε μαζί του όταν του ζήτησε εξηγήσεις και στοιχεία για τα όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού.

«Φώναξε τη νομική σου υπηρεσία. Θέλω καταγγελία σύμβασης και από τη στιγμή που υπάρχουν παράνομες ενέργειες θέλω και μηνυτήρια αναφορά, καταγγελία και αποζημίωση». Αυτό είπε ο κ. Βορίδης, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στον κ. Βάρρα όταν ετέθη θέμα για την Neuropublic αλλά ο τελευταίες του απάντησε ότι δεν έχει κανένα τέτοιο στοιχείο.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που είχαν οι δυο τους, όπως τον περιέγραψε ο κ. Βορίδης:

«Πάνω από εσένα είμαι εγώ και ο Πρωθυπουργός. «Σε πείραξα κάπου;», τον ρώτησα και απάντησε “όχι”».

«Αυτός είναι ο λόγος της παραίτησης», εξήγησε και πρόσθεσε: «και ήρθε εδώ ο κ. Βάρρας να πει ότι είμαι εκπρόσωπος της Neuropublic, και τι είπε; Επειδή πήγα σε μια εταιρική εκδήλωση 3 χρόνια μετά; Κι ο Χαρίτσης ήταν εκεί…» είπε ο πρώην υπουργός.

Το περίφημο «συμφωνώ»

Ο κ. Βορίδης επέμεινε ότι οι χειρισμοί του ήταν απόλυτα νόμιμοι ενώ για το περίφημο «συμφωνώ» ως προς την κατανομή των βοσκοτόπων το 2019, τόνισε πως τη συγκεκριμένη λύση την πρότεινε και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας.

«Η τεχνική λύση ήταν απολύτως νόμιμη», ανέφερε στην εξεταστική επιτροπή ο Μάκης Βορίδης για να συμπληρώσει πως «όποιος δεν την εφάρμοζε, θα διέπραττε παράβαση καθήκοντος».

Ο κ. Βορίδης στράφηκε και κατά της αντιπολίτευσης την οποία κατηγόρησε ότι τον στοχοποίησε για να δημιουργήσει πολιτικά ζητήματα χωρίς το παραμικρό στοιχείο εναντίον του μέσα στη δικογραφία.

«Βγάζει μεροκάματο στις τηλεοράσεις»

Για τον Γιώργο Ξυλούρη (Φραπές) είπε πως συναντήθηκε μαζί του αλλά δεν υπάρχει καμία συνομιλία τους στην δικογραφία.

«Ωραίο για να βγει μεροκάματο σε κανένα κανάλι. Τρίτοι μιλάνε και χρησιμοποιούν το όνομά μου. Έχω 6,5 χιλιάδες επαφές στο κινητό μου. Κάνω πολιτική 18 χρόνια έλαβα 45.000 σταυρούς, μιλάω με χιλιάδες ανθρώπους το χρόνο λέτε να τους ζητάω ποινικό μητρώο πριν μιλήσω; Διάφοροι χρησιμοποιούν ονόματα. Ξέρω τον τάδε θα στο φτιάξω. Τα λένε αυτά μεταξύ τους, Έχει γίνει κάτι; Έχει βγει μεροκάματο στις τηλεοράσεις με αυτό. Επένδυση» όπως είπε.