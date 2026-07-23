Εξετάζεται νέα κρατική παρέμβαση στα καύσιμα - Στο επίκεντρο το ντίζελ καθώς οι τιμές εκτοξεύονται

Η εκρηκτική άνοδος στις τιμές των καυσίμων επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια για νέα κυβερνητική παρέμβαση, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει πακέτο στήριξης που θα εστιάζει στο πετρέλαιο κίνησης.

Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας ασκεί ισχυρές πιέσεις στην εγχώρια αγορά, την ώρα που σε αρκετές περιοχές της χώρας οι οδηγοί βλέπουν πλέον τις αντλίες να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου έχει ήδη διαμορφωθεί πάνω από αυτό το επίπεδο. Υπό αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης επιδότησης στο ντίζελ, εφόσον οι διεθνείς ανατιμητικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν.

Οι νέες αυξήσεις καταγράφονται παρά τη συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 14 Ιουλίου 2026 μεταξύ κυβέρνησης και διυλιστηρίων, η οποία προβλέπει έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική των διεθνών αγορών, καθώς οι παγκόσμιες ανατιμήσεις απορροφούν σε μεγάλο βαθμό το όφελος της συγκεκριμένης παρέμβασης.

«Προτεραιότητα το ντίζελ»

Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων έδωσε την Τετάρτη (22/7) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει συνολικά το ζήτημα των καυσίμων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η επίδρασή του εκτείνεται πολύ πέρα από το κόστος μετακίνησης.

«Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, εξετάζουμε συνολικά το θέμα των καυσίμων. Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, καθώς δεν επηρεάζει μόνο το κόστος μετακίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέδωσε το νέο κύμα ανατιμήσεων στις εξελίξεις που καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Όπως εξήγησε, η τιμή του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκε από τα 71 στα πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν τόσο οι ζημιές σε διυλιστήρια του Περσικού Κόλπου όσο και η απόφαση της Ρωσίας να διακόψει τις εξαγωγές ντίζελ, εξελίξεις που περιόρισαν την προσφορά και ενίσχυσαν τις διεθνείς τιμές.

Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο θα αξιολογήσει την εικόνα της αγοράς έως το τέλος Ιουλίου πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ακόμη ότι το οικονομικό επιτελείο διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για να παρέμβει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Όπως είπε, από τις αρχές του έτους έχουν διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ενώ παραμένουν διαθέσιμα ακόμη περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Τόνισε, μάλιστα, ότι χωρίς την προσωρινή μείωση των τιμών από τα διυλιστήρια, η οποία ισχύει έως το τέλος Αυγούστου, η αμόλυβδη θα ήταν σήμερα ακριβότερη κατά 10 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά.

Οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική πορεία

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 1,982 ευρώ ανά λίτρο, προσεγγίζοντας το όριο των 2 ευρώ.

Ακόμη εντονότερη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η μέση τιμή έχει φτάσει τα 1,966 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,648 ευρώ στις αρχές Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 32 λεπτών μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Εάν οι διεθνείς πιέσεις διατηρηθούν και δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, δεν αποκλείεται το ντίζελ να εξισωθεί ή ακόμη και να ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη, επιβαρύνοντας περαιτέρω τόσο τα νοικοκυριά όσο και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.