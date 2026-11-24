Η συστηματική κατανάλωση τσαγιού μπορεί να συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών αγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν καθημερινά έξι έως οκτώ φλιτζάνια τσάι παρουσίαζαν χαμηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με όσους δεν είχαν αυτή τη συνήθεια.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Internal Medicine και πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, εξέτασε στοιχεία από 485.934 ενήλικες. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για μέσο χρονικό διάστημα περίπου εννέα ετών, καταγράφοντας την κατάσταση της υγείας τους και τις συνήθειές τους. Στη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν συνολικά 14.863 περιστατικά καρδιαγγειακών και άλλων αγγειακών παθήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονταν καρδιαγγειακές νόσοι, εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, πνευμονική καρδιοπάθεια και περιφερική αρτηριοπάθεια, δηλαδή προβλήματα που επηρεάζουν την κυκλοφορία του αίματος σε διάφορα σημεία του σώματος. Όπως αναφέρει το Fox News, η τακτική κατανάλωση τσαγιού συσχετίστηκε με 11% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης των συγκεκριμένων παθήσεων. Το μικρότερο ποσοστό κινδύνου παρατηρήθηκε σε όσους κατανάλωναν περίπου έξι έως οκτώ φλιτζάνια την ημέρα.

Ο ρόλος του καπνίσματος και της άσκησης

Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν μόνο στην ποσότητα του τσαγιού που έπιναν οι συμμετέχοντες. Έλαβαν επίσης υπόψη παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και τη σωματική δραστηριότητα, καθώς και τον συνδυασμό αυτών των συνηθειών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που δεν κάπνιζαν, ασκούνταν τακτικά και κατανάλωναν τσάι είχαν το χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης αγγειακών παθήσεων. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του συνολικού τρόπου ζωής για την υγεία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Επομένως, η κατανάλωση τσαγιού δεν εξετάζεται απομονωμένα, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου συνδυασμού καθημερινών συνηθειών που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία.

Πώς επηρεάζει το αποτέλεσμα η ένταση του τσαγιού

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης ήταν ότι η ένταση του τσαγιού φάνηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών παθήσεων. Συγκεκριμένα, όσοι έπιναν τσάι μέτριας έντασης παρουσίαζαν χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ η κατανάλωση πολύ δυνατού τσαγιού συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο. Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν διευκρίνισαν τι ακριβώς εννοούν με τον όρο «ένταση». Μία πιθανή ερμηνεία είναι ότι αναφέρονται στην περιεκτικότητα του ροφήματος σε καφεΐνη, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία. Η μελέτη εξέτασε επίσης διαφορετικά είδη τσαγιού. Το μαύρο τσάι παρουσίασε πιο σταθερή συσχέτιση με χαμηλότερο κίνδυνο αγγειακών παθήσεων σε σχέση με το πράσινο.

Τα συστατικά που μπορεί να προστατεύουν τα αγγεία

Το μαύρο και το πράσινο τσάι περιέχουν πολυφαινόλες, μεταξύ των οποίων και φλαβονοειδή. Πρόκειται για φυσικές φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, οι οποίες ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία του οργανισμού. Η διαιτολόγος και διατροφολόγος Amy Davis, μιλώντας στο Fox News Digital, εξήγησε ότι αυτές οι ουσίες μπορεί να υποστηρίζουν την καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και να βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Πρόκειται για δύο παράγοντες που συνδέονται άμεσα με την καρδιαγγειακή υγεία. Παράλληλα, η ίδια επισήμανε ότι το τσάι χωρίς ζάχαρη αποτελεί έναν εύκολο τρόπο ενυδάτωσης, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης ή τεχνητών συστατικών που μπορεί να περιέχονται σε άλλα ροφήματα.

Τι δείχνουν οι προηγούμενες έρευνες

Τα νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες μελέτες που έχουν εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση τσαγιού και τη μακροζωία. Μία έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2024 εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα τσαγιού που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες και στο προσδόκιμο ζωής τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι έπιναν τρία έως πέντε φλιτζάνια την ημέρα παρουσίαζαν αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά περίπου 2,24 χρόνια.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής και Ολοκληρωμένης Υγείας (NCCIH) επισημαίνει ότι οι μακροχρόνιες έρευνες για τη σχέση του τσαγιού με τις καρδιακές παθήσεις παραμένουν περιορισμένες. Ωστόσο, τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τόσο το πράσινο όσο και το μαύρο τσάι ενδέχεται να έχουν θετική επίδραση σε ορισμένους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, π.χ. στην αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα αποτελέσματα δείχνουν συσχέτιση και όχι σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμπεράνουμε πως η κατανάλωση έξι έως οκτώ φλιτζανιών τσαγιού καθημερινά αποτρέπει τις αγγειακές παθήσεις. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος του, καθώς και η ποσότητα που μπορεί να προσφέρει πιθανά οφέλη χωρίς ανεπιθύμητες επιπτώσεις.