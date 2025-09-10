Έξι φορο-ανάσες για ιδιοκτήτες ακινήτων το 2026, ποιοι και πόσο θα ωφεληθούν

Ελαφρύνσεις για όσους εισπράττουν ενοίκια, προχωρούν σε ανακαινίσεις ακινήτων, βάζουν ενοικιαστήριο σε κλειστές κατοικίες, αγοράζουν νεόδμητα και πληρώνουν έξτρα τεκμαρτό φόρο έρχονται από το 2026 με το νέο κυβερνητικό «πακέτο».

Ειδικότερα «κούρεμα» φόρων θα έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες:

1. Εκμισθωτές ακινήτων

Με τη θέσπιση νέου ενδιάμεσου συντελεστής 25% έναντι 35% σήμερα για τα εισοδήματα από ενοίκια ύψους από 12.000 έως 24.000 ευρώ ετησίως οι φορολογούμενοι θα γλυτώσουν φόρο έως 1.300 ευρώ ετησίως ανάλογα με το ύψος των μισθωμάτων. Η νέα κλίμακα που θα ισχύσει από το 2026 έχει ως εξής:

Έως 12.000 ευρώ: 15%

Από 12.001 έως 24.000 ευρώ: 25%

Από 24.001 έως 35.000 ευρώ: 35%

Από 35.001 ευρώ και άνω: 45%

Με τη νέα κλίμακα για εισόδημα 15.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται κατά 300 ευρώ, για εισόδημα 20.000 ευρώ κατά 800 ευρώ, για εισοδήματα από 25.000 έως 35.000 ευρώ η μείωση ανέρχεται σε 1.200 ευρώ και για εισοδήματα 40.000 ευρώ φθάνει τα 1.300 ευρώ. Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει 161.587 ιδιοκτήτες και το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027 και μετά.

2. Ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστές κατοικίες

Επεκτείνεται για το 2026 το μέτρο της πλήρους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για όσους ιδιοκτήτες διαθέσουν για μακροχρόνια μίσθωση κατοικίες που ήταν κλειστές για τρία χρόνια. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 22 εκατ. ευρώ για το 2027.

3. Ιδιοκτήτες με τεκμαρτό φόρο

«Ψαλιδίζονται» κατά 35% τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία (ιδιοκατοικούμενη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη) και η κλίμακα με βάση την επιφάνειά της διαμορφώνεται ως εξής:

Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 28 ευρώ ανά τ.μ. (από 40 ευρώ/ τ.μ.)

Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 45 ευρώ ανά τ.μ. (από 65 ευρώ/τμ)

Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 77 ευρώ ανά τ.μ (από 110 ευρώ/τ.μ.)

Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 140 ευρώ ανά τ.μ. (από 200 ευρώ/τμ)

Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 280 ευρώ ανά τ.μ. (από 400 ευρώ/ τ.μ.)

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό. Για τις μονοκατοικίες εφαρμόζεται προσαύξηση 20% ενώ αντίθετα για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά μειώνονται κατά 50%. Το νέο τεκμήριο για τις κατοικίες εφαρμόζεται για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν το 2026.

4. Ιδιοκτήτες με δαπάνες ανακαίνισης

Παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 5 εκατ. ευρώ. Το μπόνους για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται έως και σε 3.200 ευρώ τον χρόνο για πέντε χρόνια και δίνεται σε όσους πραγματοποιούν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων ύψους έως 16.000 ευρώ. Για τη μείωση του φόρου οι δαπάνες αγοράς υλικών που λαμβάνονται υπόψη δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 της δαπάνης εκτέλεσης εργασιών.

5. Αγοραστές ακινήτων

Αναστέλλεται έως το τέλος του 2026 ο ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές μέτρο που σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς θα ενισχύει την οικοδομική δραστηριότητα και την προσφοράς κατοικιών.

6. Ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρά χωριά

Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται για τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Το μέτρο αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα.