Έξι νεκροί από το μακελειό στη Γερμανία: Η στιγμή σύλληψης των υπόπτων όταν τρέπονταν σε φυγή

Πέντε γυναίκες και ένας άνδρας νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός της επίθεσης με πυροβολισμούς σε δομή πρόνοιας στην πόλη Στάντε της βόρειας Γερμανίας, το απόγευμα της Δευτέρας (29/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, δύο άτομα -συμπεριλαμβανομένου του υπόπτου για την επίθεση- συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, όλα τα θύματα δέχτηκαν τα πυρά μέσα στο κτίριο, στο οποίο στεγάζονται κέντρο νεότητας και κέντρο φιλοξενίας μητέρας - παιδιού.

Φωτό: Reuters

Πέντε άτομα πέθαναν στον τόπο του εγκλήματος και το έκτο υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Germany: 5 Killed in Shooting at Youth Care Center



An unidentified gunman opened fire at a residential care facility in the German town of Stade, where pregnant women and young mothers with children are temporarily housed.



Police arrested two people, including the suspected… pic.twitter.com/uBFk6fq8JP — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

Ο δρόμος που συνέβη το μακελειό αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρέθηκαν ιατροδικαστές και μέλη της Ασφάλειας.

Φωτό: Reuters

Αρχικά, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, αλλά αργότερα διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό.

«Οικογενειακή τραγωδία»

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι συνελήφθησαν «ένας άνδρας που ήταν ο κύριος δράστης και μια γυναίκα συνεργός», ενώ σε ξεχωριστή ανακοίνωση της αστυνομίας γινόταν αναφορά και για έναν τρίτο ύποπτο, ο οποίος κρατείται.

Φωτό: Reuters

Ο ίδιος τόνισε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ούτε υπάρχει κάποιο «πολιτικό υπόβαθρο» στην αιματηρή επίθεση. Αντίθετα, φαίνεται πως πρόκειται για «οικογενειακή τραγωδία».

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το περιοδικό Der Spiegel, το περιστατικό πιθανότατα σχετίζεται με ιδιωτική διαφορά, ενώ έχουν διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις μεταξύ του φερόμενου δράστη με τη δομή πρόνοιας στην οποία συνέβη η επίθεση.

Φωτό: Reuters

Καρέ καρέ η σύλληψη των δραστών

Τα άτομα που συνελήφθησαν, έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας ενώ προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το σημείο με αυτοκίνητο.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είδε έναν άνδρα και μια γυναίκα να προσπαθούν να διαφύγουν, δήλωσε ότι η αστυνομία έριξε τουλάχιστον 15 πυροβολισμούς εναντίον της ασημί Mercedes στην οποία επέβαιναν οι δύο φερόμενοι δράστες, όταν ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε με την προειδοποίηση να σταματήσει.

Οι πυροβολισμοί ακινητοποίησαν απότομα το όχημα, ενώ οι φωτογραφίες το έδειχναν με σκασμένο το πίσω λάστιχο.

Η στιγμή της σύλληψης αποτυπώθηκε καρέ καρέ. Το βίντεο τραβήχτηκε από αυτόπτη μάρτυρα και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας Bild. Δείχνει ένα άτομο με λευκό μπλουζάκι να γλιστράει από τη θέση του οδηγού προς τον δρόμο. Ένας αστυνομικός εμφανίζεται να σημαδεύει το άτομο με το όπλο του.

Στην άλλη πλευρά του αυτοκινήτου, ένας άλλος αστυνομικός φαίνεται να ασχολείται με τον συνοδηγό, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος στην άκρη του δρόμου. Ένας τρίτος αστυνομικός τρέχει προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ άλλοι ένστολοι πλησιάζουν από μπροστά.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί σύμβουλοι ψυχολογικής υποστήριξης έφτασαν στο κέντρο νεότητας, το οποίο βρίσκεται κοντά σε αστυνομικό τμήμα.

Φωτό: Reuters

«Συλλυπητήρια στα θύματα αυτής της φρικτής πράξης»

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς για τις προσπάθειές τους σε αυτή τη χαοτική κατάσταση», τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος Κάρστεν Μπρόκελμαν, εκ μέρους της διοίκησης της πόλης.

Πρόσθεσε ότι η διοίκηση εκφράζει τα «βαθιά της συλλυπητήρια στα θύματα αυτής της φρικτής πράξης, καθώς και στις οικογένειες και τους οικείους τους».

Φωτό: Reuters

Το Στάντε έχει περίπου 50.000 κατοίκους, ανήκει στην Κάτω Σαξονία και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το λιμάνι του Αμβούργου.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί είναι σχετικά σπάνιοι στη Γερμανία, ειδικά σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφηκαν πολύνεκρα περιστατικά που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Το 2023, ένας ένοπλος στο Αμβούργο σκότωσε έξι ανθρώπους προτού αυτοκτονήσει σε μια αίθουσα λατρείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Το 2016, ένας 18χρονος Γερμανοϊρανός, ο οποίος είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες, σκότωσε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους στο Μόναχο.