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Στα ίχνη των δραστών της επίθεσης που είχε δεχθεί τον περασμένο Μάρτιο στην Κηφισιά διευθύνων σύμβουλος εταιρείας έφτασαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων. Για τον σοβαρό τραυματισμό του επιχειρηματία συνελήφθησαν δύο άνδρες, 37 και 28 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και η εμπλοκή ενός 39χρονου κρατούμενου.

Για την υπόθεση, πρωινές ώρες της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, που είναι ήδη έγκλειστος σε φυλακή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα εκβίασης, απειλή και πλαστογραφία, καθώς και για επιμέρους αδικήματα, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, αφού είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις του παθόντα, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο με πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας, προκάλεσαν σκόπιμα σύγκρουση στο πίσω μέρος του οχήματός του.

Όταν τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, δύο απ’ αυτούς αποβιβάστηκαν και του επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι, και στη συνέχεια διέφυγαν.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης μεταγενέστερες απειλές και απόπειρα εκβίασης σε βάρος του.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες όπου εντοπίστηκαν όπλα, συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας», ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα.

Επιπλέον συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, συγγενής του 28χρονου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, χωρίς να προκύπτει συμμετοχή του στη συμμορία.

Συνολικά, από τις έρευνες σε οικίες στην Αττική και σε κελί Σωφρονιστικού Καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2 πιστόλια,

– κυνηγετικό τυφέκιο,

– αεροβόλο περίστροφο,

– χειροβομβίδα κρότου-λάμψης ,

-272 φυσίγγια,

-16 μαχαίρια,

-3 ρόπαλα,

– συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

-2 ζεύγη χειροπέδων,

-9.500 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),

-688,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-2 ζυγαριές ακριβείας,

-8 τρίφτες,

-3 συσκευές γεωεντοπισμού (GPS tracker),

-64.225 ευρώ,

-2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα (το ένα κλεμμένο) και

-3 δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν απασχολήσει για πλήθος παρόμοιων αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.