Εξηγήσεις για το «ριφιφί» δίνει η διευθύντρια του Λούβρου - Οι κατηγορίες για κατασπατάληση πόρων

Τρεις ημέρες μετά την κινηματογραφική διάρρηξη του Λούβρου η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή 8 κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων της Γερουσίας κάλεσε σε ακρόαση τη διευθύντριά του μουσείου, Laurence des Cars για εξηγήσεις.

Η 59χρονη διευθύντρια του μουσείου θα γίνει δεκτή στις 16:30 (τοπική ώρα) για να απαντήσει σε ερωτήματα από βουλευτές σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Λούβρο αλλά και για το πώς οι διαρρήκτες κατάφεραν να εισβάλουν, να το λεηλατήσουν και να φύγουν ανενόχλητοι χωρίς το προσωπικό ασφαλείας να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Το βράδυ της Τρίτης 21/10, η ίδια επέδωσε την παραίτησή της στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος όμως τελικά την απέρριψε. Η Laurence des Cars ανέλαβε το κρίσιμο αυτό πόστο από το 2021 και ήταν η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του Λούβρου. Στο παρελθόν είχε τα ηνία άλλων μεγάλων ιδρυμάτων όπως το μουσείο Orsay και το μουσείο της Orangerie.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Après le fiasco du cambriolage au Louvre, sa présidente Laurence des Cars a présenté sa DÉMISSION.



Nommée par Emmanuel Macron, ce dernier a REFUSÉ sa démission et l'a appelée, lui déclarant : « Tenez bon, il n'est pas question de casser la dynamique…

Παρόλο που η 59χρονη des Cars είχε ειδοποιήσει πολλάκις, όπως αποκαλύπτουν τα γαλλικά δημοσιεύματα, το Υπουργείο Πολιτισμού για την κατάσταση του κτιρίου, τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει βρεθεί στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης με τη βασική κατηγορία ότι δεν διασφάλισε την ασφάλεια του εμβληματικού μουσείου επαρκώς ενώ παράλληλα δέχεται επικρίσεις για την οικονομική διαχείριση και την επιλογή επενδύσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, από την πλευρά της απέκλεισε οποιαδήποτε «παραβίαση ασφαλείας εντός» του μουσείου, καθώς οι συσκευές «λειτούργησαν». Ωστόσο, απέδωσε την έλλειψη ασφάλειας «στον δημόσιο αυτοκινητόδρομο», επιτρέποντας στους διαρρήκτες να εγκαταστήσουν έναν ανεβατόριο και να εισέλθουν από ένα παράθυρο.

Οι καταγγελίες για την κακοδιαχείριση των πόρων

Τα συνδικάτα των μουσείων έχουν καταγγείλει πρόσφατα ότι οι επιδοτήσεις που λάμβανε η διοίκηση του Λούβρου ανακατευθύνθηκαν σε πολιτιστικά έργα, όλα εις βάρος του εξοπλισμού ασφαλείας.

Παράλληλα, βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την des Cars ότι σπατάλησε δημόσιους πόρους αφού επισκεύασε τις κουζίνες μέσα στο κτίριο που προορίζονται για τη διοίκηση, ώστε να μπορούν να φιλοξενούν τους επισκέπτες. Το εκτιμώμενο κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης εκτιμάται περίπου στα 497.000 ευρώ.



«Περισσότεροι από 100 ερευνητές»



Το Λούβρο άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025. Από τις 9:00 το πρωί (τοπική ώρα), την ώρα που συνήθως ανοίγει, οι πρώτοι επισκέπτες άρχισαν να εισέρχονται στο παγκοσμίου φήμης μουσείο, αν και η Πινακοθήκη Apollo - όπου έγινε η κλοπή - παραμένει κλειστή.

Δεκάδες ερευνητές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να βρουν τους δράστες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που ανέβηκε με σκάλα πάνω σε φορτηγό για να εισβάλει στο μουσείο και, κατά τη διαφυγή του, άφησε να πέσει ένα στέμμα στολισμένο με διαμάντια.

Οι δράστες απέσπασαν οκτώ ανεκτίμητα κομμάτια, μεταξύ των οποίων ένα περιδέραιο από σμαράγδια και διαμάντια που ο Ναπολέων Α΄ είχε χαρίσει στη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα, και μια τιάρα που ανήκε κάποτε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, στολισμένη με σχεδόν 2.000 διαμάντια.

«Η έρευνα προχωρά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη (22/10), προσθέτοντας ότι «περισσότεροι από 100 ερευνητές» έχουν επιστρατευθεί. «Έχω εμπιστοσύνη ότι θα εντοπίσουμε τους δράστες», υπογράμμισε.