Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα - Αυξημένη αστυνομική παρουσία στο σπίτι της

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ παράλληλα προχωρά η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η δικηγόρος και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα μετά την επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία της οικογένειάς της, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Επιστρέφει στο σπίτι μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας

Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας, η κατάσταση της υγείας της επέτρεψε στους θεράποντες ιατρούς να εγκρίνουν το εξιτήριό της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Αφροδίτη Νέστορα είχε αποχωρήσει προσωρινά από το νοσοκομείο, με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της.

Παρότι επιστρέφει στην οικία της, θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς και θα μεταβαίνει τακτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια αναμένεται να προχωρήσει σήμερα και σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους σχετικά με την πορεία της υγείας της και τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην κατοικία της

H αστυνομική παρουσία έξω από το σπίτι της παραμένει ισχυρή, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να φυλάσσουν την κατοικία από την πρώτη στιγμή μετά την εμπρηστική επίθεση.

Η φύλαξη αναμένεται να διατηρηθεί και μετά την επιστροφή της, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί.

Την ίδια ώρα, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για πέντε κακουργήματα και συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, που αφορά την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων και η απολογία του 24χρονου

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις Αρχές φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και να είναι γνωστοί στις διωκτικές αρχές, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «σκευωρία» εις βάρος τους, η οποία, όπως ισχυρίστηκαν, «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

Παράλληλα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας, με την απολογία του να έχει προγραμματιστεί για σήμερα.