Εξιτήριο για τους χειριστές του ελικοπτέρου που έπεσε στη λίμνη Αώου στο Μέτσοβο

Εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων έλαβαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (25/6) οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε στη Λίμνη Αώου στο Μέτσοβο.

Οι δύο άνδρες είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο προληπτικά αμέσως μετά το ατύχημα, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κλινική εικόνα και των δύο ήταν ιδιαίτερα καλή, ενώ οι εξετάσεις δεν ανέδειξαν τραυματισμούς ή άλλες επιπλοκές που να απαιτούν νοσηλεία.

Ο 29χρονος χειριστής, μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το εξιτήριό του, εξέφρασε την ανακούφισή του για την έκβαση του περιστατικού. «Πραγματικά είμαι πολύ τυχερός που είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε πάθει κάτι και εγώ και ο συνάδελφός μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο Αυστραλός συγκυβερνήτης διατήρησε την ψυχραιμία του μετά την πτώση του αεροσκάφους και δεν αντιμετώπισε κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το χρονικό του ατυχήματος

Σε σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, «κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος».

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Η στιγμή που ο χειριστής του ελικοπτέρου κολυμπάει στο νερό και ελέγχει το βυθισμένο Bell pic.twitter.com/TJdwjo5bp3 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 25, 2026

Σημειώνεται πως το πυροσβεστικό ελικόπτερο επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε δασική έκταση στη θέση «Αβγό», στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του δήμου Γρεβενών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.