Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει η νέα πλατφόρμα - Τι αλλάζει για οφειλές σε Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες

Από τη Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε σημαντικά περισσότερους πολίτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, γεγονός που εκτιμάται ότι ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη έως και ενός εκατομμυρίου επιπλέον οφειλετών.

Έως 420 δόσεις και δυνατότητα «κουρέματος»

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει:

έως 240 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ,

έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματα, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ενώ ο αλγόριθμος του μηχανισμού διαμορφώνει την τελική πρόταση ρύθμισης, καθορίζοντας τον αριθμό και το ύψος των δόσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για να είναι βιώσιμη η ρύθμιση. Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και η συνολική οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκειά της.

Τι απαιτείται για την ένταξη

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι οφειλέτες θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί η συναίνεσή τους στην άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρήτου.

Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι πιστωτές αποκτούν πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, προκειμένου να διαμορφωθεί η πρόταση ρύθμισης.

Οι βασικές διαφορές από τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Παρότι τόσο ο εξωδικαστικός μηχανισμός όσο και η ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πεδίο εφαρμογής: Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, ο εξωδικαστικός καλύπτει επιπλέον χρέη προς τράπεζες και servicers.

Αριθμός δόσεων: Στη ρύθμιση των 72 δόσεων υπάρχει συγκεκριμένο ανώτατο όριο. Στον εξωδικαστικό οι δόσεις μπορούν να φτάσουν έως τις 240 για το Δημόσιο και έως τις 420 για τραπεζικές οφειλές.

Δυνατότητα διαγραφής οφειλής: Ο εξωδικαστικός προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και «κούρεμα» μέρους της βασικής οφειλής, κάτι που δεν ισχύει στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Καθορισμός των όρων: Στις 72 δόσεις ο οφειλέτης γνωρίζει εξαρχής τους όρους της ρύθμισης. Στον εξωδικαστικό οι όροι προκύπτουν μετά την αξιολόγηση των οικονομικών του στοιχείων από τον ειδικό αλγόριθμο.

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 72 δόσεις

Η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την Εφορία αφορά χρέη που:

κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν είχαν ρυθμιστεί έως τις 21 Απριλίου 2026, παραμένουν ληξιπρόθεσμα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Παράλληλα, προϋπόθεση αποτελεί οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ήδη υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ