Εξώδικη δήλωση – πρόσκληση και απαγόρευση απέστειλαν οι δημοσιογράφοι Νίκος Στραβελάκης και Κατερίνα Παπακωστοπούλου, από κοινού με την εταιρεία «Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.» (φορέα του τηλεοπτικού σταθμού OPEN Beyond), προς τα πανελλαδικά τηλεοπτικά δίκτυα, καθώς και προς λοιπούς σταθμούς και ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Αφορμή αποτελεί η διαρροή και η κυκλοφορία στο διαδίκτυο και η δημοσιοποίηση σε μέσα ενημέρωσης ενός βίντεο που καταγράφηκε στη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής «10 παντού», την οποία παρουσιάζουν οι δύο δημοσιογράφοι στο OPEN, όπου έλαβε χώρα ο άγριος καβγάς.

Όπως επισημαίνεται στο εξώδικο, το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφηκε εντός του στούντιο του σταθμού κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, εν αγνοία τόσο των συμμετεχόντων στο πάνελ όσο και της ίδιας της εταιρείας παραγωγής, χωρίς να γνωρίζουν ότι εκείνη τη στιγμή γινόταν εγγραφή εικόνας και ήχου.

Οι εξωδίκως δηλούντες τονίζουν ότι η καταγραφή, η αποθήκευση και η διαρροή του βίντεο έγιναν παράνομα και χωρίς καμία συγκατάθεση. Όπως υπογραμμίζεται, το υλικό – το οποίο ο FLASH, τηρώντας τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τον σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, επέλεξε εξαρχής να μη δημοσιεύσει ή αναπαραγάγει, παρότι το είχε στη διάθεσή του από το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) – περιέχει προστατευόμενα προσωπικά δεδομένα των δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα η αναπαραγωγή και ο διαμοιρασμός του να παραβιάζουν ευθέως τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τον ελληνικό νόμο 4624/2019, στοιχειοθετώντας μάλιστα ποινικό αδίκημα που επισύρει αυστηρές ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα.

Με το εξώδικο, ο Νίκος Στραβελάκης, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και το OPEN απαγορεύουν ρητά οποιαδήποτε μετάδοση, αναμετάδοση, ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποστολή μέσω εφαρμογών μηνυμάτων ή μερική και ολική αναπαραγωγή του βίντεο, αυτούσιου ή επεξεργασμένου.

Παράλληλα, καλούν τους αποδέκτες να απέχουν από κάθε μορφή δημοσιοποίησης και να προχωρήσουν άμεσα στην οριστική και μη ανακτήσιμη διαγραφή του αρχείου από κάθε ψηφιακό μέσο ή πλατφόρμα. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αστικά και ποινικά δικαστήρια, καθώς και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας την ποινική δίωξη των υπευθύνων και την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας.