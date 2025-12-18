Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου - «Με είπε επίτηδες παιδοβιαστή. Να ζητήσει συγγνώμη»

Με εξώδικο απαντάει ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντόπουλου, απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, φέρεται να ρώτησε: «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε αμέσως από την κα Κωνσταντοπούλου να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τόνισε πως σε αντίθετη περίπτωση θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της.

Μάλιστα σημείωσε ότι αν και στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου ανασκεύασε τα όσα είπε εξηγώντας πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντός της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.



Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει οτι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!».

Χάος στην εξεταστική επιτροπή

Με αφορμή την αγωγή που προανήγγειλε εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα περί «παιδεραστίας», σημειώθηκε νέο επεισόδιο στην εξεταστική επιτροπή.

«Αυτά είναι λαθροχειρίες, δεν σας είπα εγώ για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Είστε επίορκος συκοφάντης και θρασύδειλος», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος τόνισε από την πλευρά του: «μιλήσατε για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ που έχει κατηγορηθεί για παιδεραστία. Είναι στα πρακτικά. Ετοιμαστείτε τώρα για ομαδικές αγωγές και μηνύσεις.»