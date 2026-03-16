Εξοπλιστικό πακέτο «μαμούθ» 5 δισ. ευρώ: «Ασπίδα του Αχιλλέα», F16 Viper, F35 και φρεγάτες

Με φόντο τη διάχυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις αδυναμίες στην αεράμυνα που έχουν αναδείξει τα απευθείας ή μέσω «αντιπροσώπων» ιρανικά πλήγματα σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, η ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με σύγχρονα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και είναι επίκαιρη όσο ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής εισέρχεται σήμερα, Δευτέρα, 16 Μαρτίου, ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά «πακέτα» των τελευταίων ετών, ύψους σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας περνά από τον σχεδιασμό της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στην υλοποίησή της.

Τα μέλη της Επιτροπής αναμένεται να ενημερωθούν για τον βασικό «κορμό» του ελληνικού αμυντικού θόλου: τα ισραηλινά αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα Spyder και BarakMX της Rafael και David’s Sling της Israel Aerospace Industries.

Επιπλέον, η Επιτροπή Εξοπλιστικών θα ενημερωθεί για:

την αναβάθμιση των 38 μαχητικών F-16 Block 50 σε έκδοση Viper,

τα έργα υποδομής των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην Αεροπορική Βάσης της Ανδραβίδας,

τη σύμβαση υποστήριξης των μεταγωγικών αεροσκαφών C-27J Spartan (προβλέπεται η ενεργοποίηση του έβδομου από τα συνολικά οκτώ C-27 που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία).

Επίσης το σημερινό «πακέτο» αφορά:

• δύο συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, το πρώτο μεγάλο βήμα που σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμματος,

• εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) για ανταλλακτικά μαχητικών αεροσκαφών μέσω διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ,

• βλήματα των 120 χιλιοστών για τα τεθωρακισμένα άρματα μάχης Leopard.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Τις προηγούμενες εβδομάδες, στρατιωτικές πηγές σημείωναν στον FLASH ότι η χρονική στιγμή για την εκκίνηση της διαδικασίας σχετικά με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει ωριμάσει, τονίζοντας πως ο «εγκέφαλος» του συστήματος, το σύστημα διοίκησης και ελέγχου, θα έχει ελληνική «σφραγίδα».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η Αθήνα επιδιώκει η πρώτη πυροβολαρχία των Barak MX να παραδοθεί στη χώρα εντός 12 μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων, δηλαδή μέσα στο 2027, στοιχείο που αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδεται στην άμεση ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ικανότητας.

Αναβάθμιση F-16 Block 50 σε Viper

Η αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε έκδοση Viper αποτελεί ένα από τα βασικά προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της και εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Πολεμική Αεροπορία επιδιώκει να διαμορφώσει έναν ισχυρό στόλο περίπου 200 μαχητικών αεροσκαφών 4,5 και 5ης γενιάς, που θα αποτελείται από F-16 Viper, Rafale και F-35 (η option αγοράς επιπλέον 20 αεροσκαφών είναι ενεργή), δημιουργώντας μια σύγχρονη και πλήρως διασυνδεδεμένη δύναμη αεροπορικής ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.