Εξώσεις εξπρές από 1η Μαΐου -Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Για χρόνια, ένας ιδιοκτήτης με κακοπληρωτή ενοικιαστή έπρεπε να οπλιστεί με υπομονή. Η διαδικασία στα δικαστήρια μπορούσε να διαρκέσει ένα χρόνο ή και περισσότερο, λόγω αναβολών και ένδικων μέσων. Από την 1η Μαΐου, αυτή η εποχή τελειώνει.

Με την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου περνά πλέον σε πιστοποιημένους δικηγόρους, επιταχύνοντας δραστικά την ανάκτηση των ακινήτων από κακοπληρωτές.

Ποιοι είναι οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και πώς επιλέγονται



Δεν μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε. Θα καταρτιστούν ειδικοί κατάλογοι σε κάθε Πρωτοδικείο, στους οποίους θα περιλαμβάνονται δικηγόροι με τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να είναι ταμειακά ενήμεροι, να μην έχουν υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια. Η ανάθεση των υποθέσεων θα πραγματοποιείται με αλφαβητική σειρά, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια.

Διαδικασία εξπρές 20 ημερών

Η μεγαλύτερη καινοτομία είναι η ταχύτητα: ο ορισθείς δικηγόρος υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική διαταγή εντός 20 ημερών από τη στιγμή που θα αναλάβει την υπόθεση. Το χρονοδιάγραμμα αυτό καλύπτει τόσο τη διαταγή για τα χρωστούμενα ενοίκια όσο και την απομάκρυνση του ενοικιαστή. Η αποζημίωση έχει καθοριστεί στα 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και στα 300 ευρώ για την απόδοση μισθίου, με το ποσό να καταβάλλεται προκαταβολικά μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου.

Νέο «φίλτρο» πριν καν υπογραφεί το συμβόλαιο



Η μεταρρύθμιση δεν σταματά στις εξώσεις. Εντός του 2026 αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση του Μητρώου Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, που θα λειτουργεί ως «φίλτρο» αξιοπιστίας πριν την υπογραφή συμβολαίων. Μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων της ΑΑΔΕ, θα διαμορφώνεται προφίλ συνέπειας για κάθε μισθωτή. Ο ιδιοκτήτης θα ξέρει από την αρχή με ποιον έχει να κάνει.

Τι σημαίνει για την αγορά



Η εφαρμογή των ταχύτερων διαδικασιών αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών, οδηγώντας στην επιστροφή στην αγορά ακινήτων που παρέμεναν κλειστά λόγω φόβου κακοπληρωτών. Αν αυτό επαληθευτεί, περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα σε μια αγορά που έχει επιτακτική ανάγκη από αυτά.

Παρά την απλοποίηση, οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στα τακτικά δικαστήρια με αγωγή, εφόσον η υπόθεσή τους απαιτεί βαθύτερη δικανική κρίση. Η νέα οδός όμως εκτιμάται ότι θα γίνει η κύρια επιλογή.



Για τους συνεπείς ενοικιαστές, το νέο σύστημα δεν αλλάζει τίποτα. Για τους υπόλοιπους, το μήνυμα είναι απλό: τα απλήρωτα ενοίκια χωρίς συνέπειες ανήκουν πλέον στο παρελθόν.