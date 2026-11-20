Πρεμιέρα κάνει απόψε, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1, το «Extreme Makeover Home Edition», με τον Σπύρο Σούλη να επιστρέφει στην τηλεόραση αναλαμβάνοντας να αλλάξει ριζικά τις συνθήκες διαβίωσης οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο γνωστός παρουσιαστής και η ομάδα του επισκέπτονται μια τετραμελή οικογένεια στα Λιόσια, με στόχο να μεταμορφώσουν μέσα σε μόλις επτά ημέρες ένα παλιό σπίτι που παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα.

Η οικογένεια που θα γνωρίσουμε στην πρεμιέρα

Η Βάσω και ο Άγγελος Καλαϊτζή ζουν μαζί με τα δύο παιδιά τους, την Ευτυχία και τον 10χρονο Δημήτρη, σε ένα σπίτι του οποίου η κατάσταση δυσκολεύει την καθημερινότητά τους και δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Παρά τις προσπάθειες των δύο γονιών, το κόστος των απαραίτητων επισκευών είναι μεγάλο και η οικογένεια αδυνατεί να προχωρήσει μόνη της στις αλλαγές που χρειάζονται.

Τα δύο παιδιά έχουν τις δικές τους επιθυμίες για το νέο τους σπίτι. Η μικρή Ευτυχία ονειρεύεται ένα δωμάτιο με κρεβάτι «πριγκίπισσας», ενώ ο Δημήτρης θέλει να αποκτήσει τον προσωπικό του χώρο, ώστε να μπορεί να προσκαλεί τους φίλους του για παιχνίδι.

Για τους γονείς, ωστόσο, προτεραιότητα είναι ένα ασφαλές και λειτουργικό σπίτι, όπου τα παιδιά τους θα μπορούν να μεγαλώνουν χωρίς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Επτά ημέρες για μια ολοκληρωτική αλλαγή

Ο Σπύρος Σούλης και η ομάδα του αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν την ανακαίνιση σε μόλις μία εβδομάδα, με τη βοήθεια εκατοντάδων συνεργατών και υποστηρικτών.

Στην ομάδα συμμετέχουν πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, σχεδιαστές κήπων και τεχνικοί, οι οποίοι συνεργάζονται για να παραδώσουν ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικογένειας.

Η πρεμιέρα του «Extreme Makeover Home Edition» θα δείξει την προσπάθεια της ομάδας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κατοικίας, αλλά και την αγωνία της οικογένειας μέχρι τη στιγμή που θα αντικρίσει το ανακαινισμένο σπίτι της.