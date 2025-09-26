ExxonMobil: Κοιτάσματα–μαμούθ σε Πήγασο και Γλαύκο αλλάζουν τις ισορροπίες στην Αν. Μεσόγειο

Η Κύπρος ανεβαίνει επίπεδο στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου. Τα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» εκτιμάται ότι κρύβουν από 8 έως 9 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ExxonMobil που ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη.



Η αποκάλυψη δεν έχει μόνο οικονομική σημασία – με προοπτική μείωσης του ενεργειακού κόστους για τα κυπριακά νοικοκυριά και αύξησης των εσόδων του κράτους. Έχει και γεωπολιτικό βάρος: η Κύπρος αποκτά ρόλο–κλειδί στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε επιτάχυνση της εκμετάλλευσης, με σαφές μήνυμα ότι η Λευκωσία θέλει πράξεις και χρονοδιαγράμματα. Από την πλευρά της, η ExxonMobil δεσμεύτηκε για συγκεκριμένες κινήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Very productive meeting with @john_ardill, ExxonMobil VP of Global Exploration. Reaffirmed willingness for furthering cooperation in 🇨🇾 EEZ and discussed Glaucus and Pegasus in Block 10 — key projects for Cyprus, the East Med and Europe’s energy security pic.twitter.com/U1rrVsb0YY — NikosChristodoulides (@Christodulides) September 25, 2025

Η παρουσία κολοσσών όπως η ExxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ δεν αποτελεί μόνο ψήφο εμπιστοσύνης αλλά και «ασπίδα» γεωπολιτικής ισχύος για τη Λευκωσία. Η Κύπρος πλέον κάθεται σε ένα τραπέζι που αφορά όχι μόνο την ενέργεια, αλλά και τις στρατηγικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.