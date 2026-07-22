Έξυπνοι μετρητές ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκίνησε η κάλυψη όλης της Αργολίδας

Δύο άντρες, εξοπλισμός στο χέρι, μπροστά σε πίνακα πολυκατοικίας στο Ναύπλιο. Αλλάζουν έναν μετρητή ρεύματος. Η κίνηση μοιάζει απλή, όμως είναι το ορατό κομμάτι ενός από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Συνεργεία και εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ επέστρεψαν στην Αργολίδα για να τοποθετήσουν έξυπνους μετρητές, αφού είχαν σταματήσει νωρίτερα τη δουλειά. Στόχος τώρα είναι να καλυφθεί ολόκληρος ο νομός. Η λίστα των περιοχών είναι μεγάλη. Άργος, Ναύπλιο, Επίδαυρος, Ερμιονίδα, Κρανίδι, Λυγουριό. Παντού πρέπει να μπει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο νέος μετρητής.

Διαβάστε περισσότερα για τα συνεργεία που κινούνται με στόχο να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή σε αυτή τη φάση του προγράμματος.