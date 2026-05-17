Εύα Κοτανίδη: Η συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα της «Να είσαι καλύτερη γιατί είσαι κόρη μου»

Η Εύα Κοτανίδη μίλησε για τον πατέρα της και τον τρόπο που μεγάλωσε. Την σύγκριση με εκείνον αλλά και την συγκρουσιακή τους σχέση, αναφέρθηκε όμως και στην ψυχοθεραπεία.

«Καταπληκτικές παραστάσεις από παιδί. Του Κουν στην Επίδαυρο. Στο Αμόρε, όταν άνθιζε ακόμα. Γενικά το να βλέπεις θέατρο από παιδί διευρύνει πάρα πολύ την αντίληψή σου και την κατανόησή σου απέναντι στον κόσμο, απέναντι στην ανθρώπινη φύση. Νομίζω γι’ αυτό ακριβώς με ενδιέφερε πάρα πολύ να κάνω και ψυχοθεραπεία, να καταλάβω καλύτερα εμένα, τους άλλους, τους ρόλους – και οι ρόλοι είναι άνθρωποι, το θέατρο αποτελεί μια καταγραφή της ζωής» εξήγησε η ηθοποιός.

Η σχέση με τον πατέρα της ήταν συγκρουσιακή όπως εξηγεί. «Γιατί ήταν πολύ ψηλά ο πήχης. Εσύ θα έπρεπε «να ξέρεις καλύτερα και να είσαι καλύτερη, αφού έχεις γεννηθεί σε αυτόν το χώρο» και «γιατί είσαι κόρη μου» λέει καθώς θυμάται τα λόγια του.

Πιστεύει πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία όπως αποκαλύπτει στο Marie Claire. «Αρκεί να πετύχεις τον σωστό επαγγελματία. Και να είσαι συνειδητοποιημένος. Έχω την αίσθηση, να πάρει η ευχή, ότι κάποιοι κάνουν ψυχοθεραπεία απλά γιατί έχει γίνει κι αυτή ένα τρεντ. Μακάρι να κάνω λάθος».

Όσο για την σημερινή εποχή; «Τα παιδιά είναι συνέχεια κολλημένα σε μια οθόνη. Είναι όλα μασημένη τροφή. Κάποιοι από εμάς όταν ήμασταν μικροί παίζαμε παιχνίδια με τους φίλους μας, σε σπίτια, στον δρόμο, φτιάχναμε κόσμους. Ή διαβάζαμε: και τα βιβλία βοηθούν πάρα πολύ ένα παιδί να αναπτύξει τη φαντασία του».