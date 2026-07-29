Ευάγγελος Τουρνάς για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών: «Καθημερινά στη μάχη με κίνδυνο τη ζωή τους»

Μια δύσκολη ημέρα ξημέρωσε για το Πυροσβεστικό σώμα με δυο στελέχη του να χάνουν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους στην Κρύα Βρύση αφού προηγούμενος, λόγω των πυκνών καπνών, έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δυο πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.



Η δήλωση του Ευάγγελου Τουρνά

Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.



Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.



Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.