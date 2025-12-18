ΕΥΔΑΠ: Ανοίγει ο κύκλος ανατιμήσεων στο νερό με αύξηση των παγίων από 1 σε 3 ευρώ

Τον κύκλο των ανατιμήσεων στο νερό ανοίγει η ΕΥΔΑΠ, ζητώντας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) να εγκρίνει την εισήγησή της για αύξηση των παγίων χρεώσεων από 1 σε 3 ευρώ τον μήνα. Η πρόταση αφορά την αναθεώρηση των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αττική, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, και έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πάγιο ύδρευσης αυξάνεται κατά 1 ευρώ, από 1 σε 2 ευρώ, ενώ εισάγεται για πρώτη φορά πάγιο αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ μηνιαίως, πλέον ΦΠΑ. Οι αυξήσεις περιορίζονται αποκλειστικά στα πάγια, καθώς δεν προβλέπονται ανατιμήσεις στις κλίμακες κατανάλωσης για τα νοικοκυριά.

Μεγαλύτερες αναπροσαρμογές προβλέπονται για τη βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα — νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης — όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 32% έως 34%. Αντίθετα, για τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες (δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνους και υπερήλικες) μηδενίζεται κάθε πάγια χρέωση, ενώ οι τιμές κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπροσαρμογή των παγίων συνδέεται άμεσα με την ανάγκη χρηματοδότησης εκτεταμένων έργων υποδομής, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των ολοένα συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε επενδύσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με επίκεντρο την Αττική, όπου συγκεντρώνεται άνω του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και οι πιέσεις στους υδατικούς πόρους είναι εντονότερες.

Η εταιρεία επικαλείται, παράλληλα, τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης παροχής νερού, της μείωσης των διαρροών και της θωράκισης του υδροδοτικού συστήματος. Στόχος, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, είναι να περιοριστεί το κοινωνικό αποτύπωμα των αυξήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η ΡΑΑΕΥ καλείται πλέον να αξιολογήσει τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία και να καθορίσει το επιτρεπόμενο έσοδο της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα τιμολογιακή πολιτική στο πλαίσιο της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου 2025–2029.