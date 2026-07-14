ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή φέρνουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε 200 τάξεις της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σε μια περίοδο όπου η προστασία των υδάτινων πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Με γνώμονα την ανάγκη αυτή, η ΕΥΔΑΠ και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, ανακοινώνουν από κοινού την υλοποίηση του νέου διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»: μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας, αναδεικνύοντας ότι η ορθολογική διαχείριση του νερού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την κλιματική ανθεκτικότητα, την προστασία των οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Το πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης τόσο του Μουσείου, όσο και της ΕΥΔΑΠ, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την υπεύθυνη και ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς και την ενίσχυση της κουλτούρας κυκλικής οικονομίας, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, αξιοποιεί το ψηφιακό περιβάλλον της έκθεσης «Κλιματική Αλλαγή και εμείς», προσφέροντας μια σύγχρονη και διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία. Για την ΕΥΔΑΠ, η περιβαλλοντική παιδεία δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση, αλλά συστηματική επένδυση που πηγάζει από τον πυρήνα της αποστολής της: τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση του νερού προς όφελος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών.

Άποψη της έκθεσης "Κλιματική Αλλαγή και εμείς", του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Μέσα από ζωντανές διαδικτυακές παρουσιάσεις, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια εικονική περιήγηση (Virtual Tour) στην έκθεση, να παρακολουθήσουν επιλεγμένο οπτικοακουστικό υλικό και να αλληλεπιδράσουν με τους μουσειοπαιδαγωγούς μέσα από συζήτηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, στο ψηφιακό περιβάλλον της έκθεσης θα ενταχθεί νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με επίκεντρο την ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την εμπειρία των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και η συμμετοχή των σχολείων θα είναι δωρεάν. Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της πιλοτικής φάσης.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΥΔΑΠ και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ισχυροποιούν τη συνεργασία τους, καλλιεργώντας μια νέα γενιά πολιτών με γνώση, περιβαλλοντική συνείδηση και ενεργό ρόλο στην προστασία του πολυτιμότερου φυσικού μας πόρου: του νερού. Γιατί η διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών αποτελεί την πιο μακροπρόθεσμη επένδυση για την προστασία των υδάτινων πόρων της χώρας.