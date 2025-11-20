ΕΥΔΑΠ: Όταν η εταιρική υπευθυνότητα γίνεται υπόσχεση ζωής και ένα μοντέλο βιωσιμότητας για το μέλλον

Ταμιευτήρας Υλίκης, Πηγη: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Με ολοκληρωμένες πολιτικές, τεχνολογική καινοτομία και ουσιαστική συμβολή στην κοινωνία και το περιβάλλον, η Εταιρεία διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα.

Η σύγχρονη Βιωσιμότητα δεν είναι πια μια διακήρυξη προθέσεων. Είναι ένας τρόπος λειτουργίας που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν να κοιτούν το μέλλον με συνέπεια και ουσία. Η ΕΥΔΑΠ, ο μεγαλύτερος πάροχος ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, διακρίνεται ακριβώς για αυτό: έχει μετατρέψει την εταιρική υπευθυνότητα σε ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της, διασφαλίζοντας ότι η λειτουργία της υπηρετεί το κοινό καλό, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη διαχείριση του Κύκλου του Νερού.

Με έναν πληθυσμό σχεδόν 40% της χώρας να εξαρτάται από τις υπηρεσίες της, η ευθύνη της ΕΥΔΑΠ είναι τεράστια — και γι’ αυτό ακριβώς η στρατηγική της αναπτύσσεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες: ασφάλεια στην εργασία, άριστη ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη και βαθιά περιβαλλοντική δέσμευση.

Ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στον σεβασμό και την εξέλιξη

Η ΕΥΔΑΠ αποτελεί παράδειγμα συμπεριληπτικότητας. Με πολιτικές μηδενικής ανοχής απέναντι σε διακρίσεις ή κακοποιητικές συμπεριφορές, προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη μάθηση και την εξέλιξη. Η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων και η ενεργή στήριξη της γυναικείας παρουσίας σε θέσεις ευθύνης επιβεβαιώνουν ότι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί σταθερή αξία και όχι απλή θεσμική υποχρέωση.

Παράλληλα, η Εταιρεία ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύει τόσο τα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων όσο και την ίδια την αξιοπιστία της απέναντι στους πολίτες.

Συμμετοχή Εθελοντών της ΕΥΔΑΠ στο 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Κοινωνική ευαισθησία που κάνει πράξη την ισότητα στην πρόσβαση στο νερό

Η κοινωνική πολιτική της ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει ότι το νερό δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα που αποκλείει: πρέπει να παραμένει προσβάσιμο για όλους. Η κοινωνικά ευαίσθητη τιμολογιακή πολιτική διασφαλίζει πρόσβαση σε καθαρό και οικονομικό νερό για ευάλωτους πολίτες, μειώνοντας τις ανισότητες και εξασφαλίζοντας ότι κανένα νοικοκυριό δεν μένει πίσω.

Η Εταιρεία επενδύει παράλληλα σε ψηφιακές υπηρεσίες φιλικές προς όλους — από απλοποιημένες διαδικασίες εξυπηρέτησης έως ειδικές λύσεις για άτομα με προβλήματα όρασης — κάνοντας την καθημερινότητα του πολίτη πραγματικά καλύτερη.

Στον πυλώνα της κοινωνικής συνεισφοράς, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα εκτεταμένο χορηγικό πρόγραμμα που στηρίζει δράσεις σε εκπαίδευση, αθλητισμό, περιβάλλον και έρευνα. Ξεχωρίζει το πρόγραμμα υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες, το οποίο προάγει την επιστημονική εξέλιξη σε τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση του κύκλου του νερού.

Περιβαλλοντική στρατηγική: η καρδιά της εταιρικής υπευθυνότητας

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μία από τις δράσεις της ΕΥΔΑΠ· είναι η ίδια της η αποστολή. Στον πυρήνα της εταιρικής της στρατηγικής βρίσκεται η ολιστική και βιώσιμη διαχείριση του κύκλου του νερού, από τους ταμιευτήρες μέχρι την τελική κατανάλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Σε μια εποχή όπου η παρατεταμένη ανομβρία, η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης νερού, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή απειλούν τον υδατικό πλούτο, η ΕΥΔΑΠ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για μετάβαση: από ένα συμβατικό μοντέλο διαχείρισης, σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών και υψηλής ανθεκτικότητας.

Προστασία ταμιευτήρων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Η ποιότητα και η επάρκεια του νερού ξεκινούν από την πηγή. Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες για την προστασία των ταμιευτήρων, επιβλέπει έργα και δραστηριότητες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού και πραγματοποιεί συστηματικές δειγματοληψίες. Έτσι εξασφαλίζει ότι οι υδάτινοι πόροι παραμένουν ζωντανά οικοσυστήματα βιοποικιλότητας, με προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας και πλούσια ιχθυοπανίδα.

Έξυπνο Δίκτυο και μείωση διαρροών: η τεχνολογία στην υπηρεσία της βιωσιμότητας

Η Εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου «Έξυπνου Δικτύου» που θα μεταμορφώσει τον τρόπο που παράγεται και διανέμεται το νερό. Από τη διαχείριση πίεσης μέχρι την άμεση αποκατάσταση βλαβών και τον έλεγχο διαρροών, το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί με την υποστήριξη έξυπνων μετρητών και συστημάτων ανάλυσης δεδομένων, μειώνοντας απώλειες και ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Δεντροφύτευση Εθελοντών της ΕΥΔΑΠ στο Ντράφι, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Κυκλική Οικονομία στην Ανατολική Αττική — μια εμβληματική επένδυση

Η ολιστική διαχείριση των λυμάτων στην Ανατολική Αττική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της χώρας. Με τεχνολογία αιχμής, προβλέπεται παραγωγή νερού κατάλληλου για άρδευση και περιαστική χρήση, σύμφωνα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα επαναχρησιμοποίησης.

Το έργο καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική Αττική — από τη Ραφήνα και τα Σπάτα έως το Μαρκόπουλο, τον Σαρωνικό και το Κορωπί — δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σύστημα που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή.

Ανάδειξη νέων υδατικών πόρων και καινοτόμες τεχνολογίες

Από το ιστορικό Αδριάνειο Υδραγωγείο και το πρόγραμμα CULTURAL HIDRANT, μέχρι την πρωτοποριακή τεχνολογία «sewer mining», η ΕΥΔΑΠ αξιοποιεί εναλλακτικές πηγές νερού και εφαρμόζει λύσεις κυκλικής οικονομίας που μειώνουν την πίεση στους παραδοσιακούς πόρους και δημιουργούν τοπικά, βιώσιμα συστήματα υδροδότησης.

Πράσινη μετάβαση: κτήρια, υποδομές και στόλος με μειωμένο αποτύπωμα

Η Εταιρεία αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις της με ενεργειακά συστήματα νέας γενιάς, εφαρμόζει αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και προχωρά σε σταδιακή αντικατάσταση του στόλου της με ηλεκτρικά οχήματα χαμηλών ρύπων, προσεγγίζοντας με συνέπεια τον μεγάλο στόχο: ενεργειακή ουδετερότητα έως το 2030.

Καθαρισμός Παραλίας "Μαρίκες" από Εθελοντές της ΕΥΔΑΠ, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Περιβαλλοντική αφύπνιση και ενεργή κοινωνική συμμετοχή

Η ΕΥΔΑΠ δεν περιορίζεται στο δικό της αποτύπωμα. Επενδύει στην περιβαλλοντική παιδεία των πολιτών μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης, δράσεων εθελοντισμού, δενδροφυτεύσεων, καθαρισμών ακτών και συμμετοχής σε μεγάλες διοργανώσεις όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος και το Race for the Cure.

Με κάθε πρωτοβουλία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η προστασία του νερού χρειάζεται όλους.

Το νερό ως κοινό αγαθό — και η ΕΥΔΑΠ ως ο θεματοφύλακάς του

Η ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει ότι η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα στρατηγική, αξία και κοινωνική αποστολή. Μέσα από επενδύσεις στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κοινωνική μέριμνα, η Εταιρεία λειτουργεί ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες πράσινης ανάπτυξης στη χώρα — και ως ο αξιόπιστος θεματοφύλακας του πολυτιμότερου φυσικού μας πόρου.