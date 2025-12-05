Ευγενία Δημητροπούλου: «Μετά τον ρόλο στο «Νησί» με χαιρετούσαν και νόμιζα ότι με ήξεραν από κάπου»

Η Ευγενία Δημητροπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα και μίλησε για την κόρη της που είναι η μεγάλη της αδυναμία.

«Το παιδί αυτό δεν μου μοιάζει καθόλου στον χαρακτήρα και παίρνω μαθήματα. Είναι πολύ αυθόρμητη, εξωστρεφής και διεκδικεί αυτό που θέλει. Εμείς πηγαίναμε κάπου και μας έλεγε η μαμά μου ''δεν θα ζητήσετε τίποτα''. Δηλαδή νερό να ήθελα, δεν θα ζητούσα. Η μικρή θα πει '' μπορώ να έχω λίγο νερό;''. Στην προσχολική ηλικία μαθαίνουν κάτι πολύ χρήσιμο, μιλάνε πολύ για τα συναισθήματα. Σήμερα το πρωί μου είπε '' είμαι θυμωμένη που μου βάζεις να πάρω μαζί μου μπανάνα στο σχολείο''. Μου άρεσε που μου είπε ακριβώς πώς νιώθει. Τώρα έχει μεγαλώσει, έχουμε βρει τα πατήματά μας. Κάνουμε ωραία παρέα, κάνουμε πράγματα όλοι μαζί ως οικογένεια και κοριτσίστικα και όχι μόνο και μαγειρικές και διάφορα».

Μιλώντας για την αναγνωρισιμότητα που της έφερε ο ρόλος της στο ''Νησί'' εξήγησε: «Λέγαμε με την Γιούλικα Σκαφιδά ότι στην Κρήτη μας ήξεραν γιατί μέναμε έναν χρόνο εκεί λόγω των γυρισμάτων και είχαμε γνωριστεί με τους ντόπιους. Στην Αθήνα με χαιρετούσαν και νόμιζα ότι με ήξεραν από κάπου, μου φαινόταν περίεργο, αλλά δεν το ένιωσα ποτέ ως κάτι διαφορετικό. Είχα μεγαλώσει και έτσι. Στην πρώτη δουλειά που είχαμε κάνει με τον Μανούσο Μανουσάκη, γύρισα στη Λαμία γιατί εκεί γεννήθηκαι και μεγάλωσα και με γνώρισαν κάποιοι και μου λέει η μαμά μου ''μη νιώσεις ότι αλλάζει κάτι και ότι έγινε κάτι σοβαρό, το έχεις χάσει το παιχνίδι''».

Η Ευγενία Δημητροπούλου σπούδασε Νομική, όμως εξηγεί γιατί την κέρδισε η υποκριτική: «Ένιωθα ότι υπάρχει ελευθερία. Μπορούσα να είμαι όποιο παιδί απαιτεί ο ρόλος και να λέω τα λόγια του ρόλου, που θα ήθελα και εγώ ίσως να τα πω στη ζωή μου. Αυτή η απόλυτη ελευθερία σε κάνει να ψηλώνεις πολύ και να νιώθεις παντοδύναμος. Ένιωθα ευτυχισμένη» εξομολογήθηκε.