Ευγενία Νιάρχου: απόβαση του διεθνούς jet set στην Τήνο για τα γενέθλιά της

Η Ευγενία Νιάρχου έκλεισε τα 40 της χρόνια και επέλεξε την Τήνο για να το γιορτάσει μαζί με τους στενούς της φίλους αλλά και την οικογένεια της. Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια κοσμημάτων που μένει στο Λονδίνο δεν έχει κρύψει την αγάπη της για την χώρα της Ελλάδα και με κάθε αφορμή βρίσκει τρόπους να επιστρέφει.

Αυτή τη φορά, αφορμή ήταν τα γενέθλιά της, μια μέρα ορόσημο για εκείνην αφού αλλάζει δεκαετία. Έτσι ετοίμασε ένα λαμπερό πάρτυ για τους εκλεκτούς καλεσμένους της με καλό φαγητό και επιλεγμένα ποτά για να τους ευχαριστήσει.

Από το πλάι της δεν έλειψαν φυσικά τα αδέλφια της, Σταύρος και Θιο Νιάρχος αλλά και αγαπημένα της πρόσωπα από τον στενό της κύκλο. Ανάμεσα τους ήταν η Μαργκερίτα Μισόνι του οίκου Missoni, η Ελληνοαιγύπτια κληρονόμος Τάνια Ελ Σιάτι, η πρέσβειρα του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Λένα Οικονομίδη Γκέρτσου κ.α.