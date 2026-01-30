Ευγενία Σαμαρά: «Για εμένα οικογένεια είναι οι φίλοι, οι σύντροφοι και σχέσεις κάθε μορφής»

Για το νόημα της ζωής, την έννοια της οικογένειας και για πολλά άλλα και ενδιαφέροντα μίλησε η Ευγενία Σαμαρά, στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Elle και παραδέχθηκε μεταξύ άλλων ότι η ρουτίνα της καθημερινότητας την κάνει να αισθάνεται ρομπότ, κάτι που προσπαθεί να αλλάξει.

«Πάντα επιδιώκω να αφυπνίζομαι. Είμαι φύσει ανήσυχη, περίεργη για τη ζωή και πλέον, όσο μεγαλώνω, μου είναι όλο και πιο δύσκολο να βαλτώνω. Ωστόσο, η ζωή, με την ορμή της, μπορεί πάντα να το κάνει αυτό. Έχω μπει σε ρουτίνες, σε προγράμματα και για πολύ καιρό σε γνώριμα μονοπάτια, αλλά αυτό με φρικάρει. Θέλω να μην είναι κάτι μόνιμο. Δεν μπορώ να αποδέχομαι τα πάντα χωρίς να τα αμφισβητώ.

Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση να νιώθω ότι κάτι βαλτώνει μέσα μου και να αναρωτιέμαι γιατί. Όχι απαραίτητα σε κάτι βαρύ. Μπορεί να είναι και σε κάτι απλό. Αν, για παράδειγμα, καταλάβω ότι εδώ και πολύ καιρό πάω στο σπίτι μου από τον ίδιο δρόμο, θα προσπαθήσω να αλλάξω διαδρομή. Αυτό που θέλω είναι να μη γίνομαι αυτό που είπα πριν, ασυνείδητη. Με φοβίζει η ασυνειδησία. Είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις, βέβαια. Τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε καθημερινά είναι αυτοματισμοί, αλλά αναζητώ τις στιγμές που ενεργώ απόλυτα συνειδητά. Οπότε λέω «άλλαξε δρόμο για να σκεφτείς. Μην είσαι ρομπότ» εξομολογήθηκε.

Για εσάς πώς μοιάζει η οικογένεια; Μια ανοιχτή συνθήκη: οι άνθρωποι που επιλέγουμε να πορευόμαστε μαζί. Φίλοι, σύντροφοι, σχέσεις κάθε μορφής. Για εμένα η οικογένεια είναι πιο ευρεία και πιο βαθιά από τη βιολογική της έννοια.

Και αν σας ρωτούσα σήμερα ποιο είναι το νόημά της για εσάς; Αν έπρεπε να απαντήσω θα έλεγα πως είναι η εξέλιξη του εαυτού μου, το να δέχομαι τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία, με τη δυνατότητα να τα παρατηρώ παράλληλα και όχι μόνο να τα βιώνω. Να αφήνω τα πράγματα να με εκπλήσσουν, να παίρνω τα μαθήματά μου, να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, να βλέπω τι δεν είναι λειτουργικό, να δοκιμάζω κάτι άλλο μέχρι να βρω το πιο λειτουργικό, ακόμη και αν δεν καταφέρω να βρω το πιο σωστό.