Ευλογιά αιγοπροβάτων: Νέες συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων - Σχηματίστηκαν δικογραφίες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές Αρχές, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται έκτακτα υγειονομικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020 και αποσκοπούν στη διασφάλιση της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας.

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δράσεων, διαπιστώθηκαν περιστατικά παραβίασης των προβλεπόμενων μέτρων, για τα οποία κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Οι παραβάσεις

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες:

«- Στη Γιάννουλη Λάρισας, την 10/11/2025 και ώρα 11:40, συνελήφθη ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ., καθώς εντοπίστηκε να έχει μετακινήσει τα ζώα του για βόσκηση σε αγροτεμάχιο έξω από τη σταβλική εγκατάσταση, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί, λόγω της ευλογιάς.

- Στο Δαμάσι Τυρνάβου, την 10/11/2025 και ώρα 13:30, στη θέση "Σκαλοσάρα", συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και βοσκός αιγοπροβάτων. Ο βοσκός εντοπίστηκε να βόσκει περίπου 200 αίγες, κατ' εντολή του ιδιοκτήτη, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα.

- Στην περιοχή των Σελλάδων Άρτας, την 10/11/2025 και ώρα 06:05, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιθανή παράνομη μεταφορά αρνιών από το Μεσολόγγι, περιοχή που τελεί υπό καθεστώς απαγορεύσεων, λόγω ευλογιάς, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 28 και 47 ετών. Ο ένας εξ αυτών εντοπίστηκε να μεταφέρει με Ι.Χ.Φ. 45 αμνοερίφια χωρίς τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, με σκοπό τη σφαγή τους σε σφαγείο της Φιλιππιάδας. Τα ζώα και το όχημα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Πρέβεζας. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Άρτας.

- Την 17η/11/2025 και περί ώρα 12:40, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας συνελήφθη ημεδαπός στη Λυγαριά Φθιώτιδας για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και λοιπών ειδικών ποινικών νόμων, διότι κατελήφθη να προβαίνει σε βόσκηση περί των 40 προβάτων, εκτός σταβλικών εγκαταστάσεων, σε ζώνη προστασίας και επιτήρησης (άρθρο 285 Π.Κ. "Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών", σε συνδυασμό με τον Ν. 4235/2014). Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος περί ώρα 15:30΄ της ιδίας, κατόπιν προφορικής εντολής του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας».

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αυστηρότητα, με στόχο την πλήρη προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, ενώ κάθε παράβαση θα αντιμετωπίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία».