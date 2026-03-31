Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα θανατώθηκαν - Πού εντοπίστηκαν νέα κρούσματα

Στις 486.300 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, κατά το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 29 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής.

Χιλιάδες κρούσματα σε όλη τη χώρα

Συνολικά, έχουν επιβεβαιωθεί 2.144 κρούσματα της νόσου, τα οποία αφορούν 2.652 εκτροφές σε πανελλαδικό επίπεδο, αποτυπώνοντας την έκταση της διασποράς.

Για το διάστημα από 9 έως 29 Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν 15 νέα κρούσματα σε δέκα διαφορετικές περιοχές της χώρας, γεγονός που δείχνει ότι η νόσος εξακολουθεί να παραμένει ενεργή.

Οι περιοχές με τα νέα περιστατικά

Ειδικότερα, τα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε:

Αιτωλοακαρνανία (3)

Αχαΐα (3)

Ηλεία (2)

Ευρυτανία (1)

Θεσσαλονίκη (1)

Καβάλα (1)

Ιθάκη (1)

Ξάνθη (1)

Πιερία (1)

Σέρρες (1)

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο διάστημα από 14 Οκτωβρίου 2025 έως 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 47.592 έλεγχοι. Από αυτούς προέκυψαν 89 παραβάσεις, ενώ καταγράφηκαν και 88 συλλήψεις.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι τα δεδομένα για την εξέλιξη της ευλογιάς επικαιροποιούνται συνεχώς, με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση για την πληρέστερη ενημέρωση των παραγωγών και του κοινού.

Τέλος, τονίζεται ότι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό της νόσου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούν τους παραγωγούς να συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές οδηγίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ