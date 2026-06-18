Ευλογιά προβάτων: Έξι κρούσματα και σκληρά μέτρα στην Πελοπόννησο

Βαρύ πλήγμα δέχεται η τοπική κτηνοτροφία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς η επιδημία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη θανάτωση 711 ζώων.

Με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε ύψιστη ετοιμότητα, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί έξι ενεργές εστίες της νόσου σε Αρκαδία και Μεσσηνία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς για την οικονομική βιωσιμότητα των κοπαδιών τους και τις επιπτώσεις στην τοπική αγορά κρέατος και γάλακτος.

Διαβάστε περισσότερα για τα κλιμάκια της Περιφέρειας που πραγματοποιούν ενδελεχείς κλινικούς ελέγχους στις γειτονικές εκτροφές.