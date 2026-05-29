Ευλογιά προβάτων: Το πρώτο κρούσμα που σείει την κτηνοτροφία της Πελοποννήσου

Η ευλογιά των προβάτων δεν ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες παρά μια απομακρυσμένη απειλή για τους κτηνοτρόφους της Πελοποννήσου. Πλέον είναι μια πραγματικότητα. Το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών επιβεβαίωσε εργαστηριακά κρούσμα της μεταδοτικής νόσου σε κτηνοτροφική μονάδα στη Μαυριά του Δήμου Μεγαλόπολης, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τους αρμόδιους φορείς.

Διαβάστε περισσότερα για τη μολυσμένη εκμετάλλευση, στην οποία θανατώθηκαν 106 ζώα, εφαρμόζοντας το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο για τον περιορισμό της διασποράς.