Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κρίσιμη σύσκεψη στο υπουργείο - Πιο κοντά από ποτέ στο lockdown

Οι κτηνοτρόφοι εκπέμπουν SOS, την ώρα που το ενδεχόμενο ενός lockdown μοιάζει πλέον να είναι πιο κοντά από ποτέ. Τα αλλεπάλληλα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχουν οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, αλλά και τους κτηνοτρόφους στην απελπισία.

Η σημερινή (06/10) σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς όπως δήλωσε ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας «το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, είναι ανοιχτό και επί τάπητος. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Το θέμα θα συζητηθεί στη σύσκεψη στο υπουργείο».

Το lockdown είναι η ύστατη λύση, ωστόσο έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση μοιάζει δύσκολο να αποφευχθεί. Ήδη άλλωστε, περισσότερα από 30 χιλιάδες ζώα στη Θεσσαλία και 300 χιλιάδες πανελλαδικά έχουν θανατωθεί λόγω της νόσου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου και της ΕΒΟΛ, Στέφανος Διακομής σε σχετική ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας.

«Η κατάσταση είναι δραματική. Έχει χαθεί μεγάλος αριθμός ζώων. Έχουν χαθεί περιουσίες ολόκληρες. Οι κτηνοτρόφοι έμειναν από τη μία στιγμή στην άλλη στον δρόμο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Η κτηνοτροφία περνάει δύσκολα. Κάθε μέρα παρουσιάζονται νέα κρούσματα και ακούμε για νέες εστίες ευλογιάς», σχολίασε ο κ. Διακομής, ο οποίος ανέφερε ότι ήδη ο Συνεταιρισμός έχει αποστείλει στο υπουργείο αιτήματα προκειμένου να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι όχι μόνο για το χαμένο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και για το χαμένο τους εισόδημα.

Στο κόκκινο η ανησυχία

Η ανησυχία των κτηνοτρόφων έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς η λύση του lockdown έχει πέσει στο τραπέζι, με τον Χρήστο Κέλλα να εξηγεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων ζώων, απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος». Σε περίπτωση που αποφασιστεί εξάλλου, δεν θα μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των 15 ημερών.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε επίσης ότι εντός του επόμενου δεκαημέρου θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδοτήσεων, που έχουν καθυστερήσει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πρώτη φάση θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές, καθώς και στη Θεσσαλία οι αγρότες τα χωράφια των οποίων δεν μπορούν ακόμη να καλλιεργηθούν επειδή είναι καλυμμένα από φερτά υλικά, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 318 νέα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αριθμός αρκετά μεγαλύτερος από τα 195 κρούσμα του Αυγούστου. Τον Ιούλιο είχαν καταγραφεί 176 νέα κρούσματα και τον Ιούνιο 92.