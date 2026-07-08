Ευρωλιγκάτο... παρεάκι στην Μύκονο: Διακοπές μαζί για Σλούκα, Βέσελι και Ντάνστον

Τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο απολαμβάνει ο Κώστας Σλούκας, λίγο πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο αρχηγός των «πράσινων» εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε γνωστό στέκι του «νησιού των ανέμων», έχοντας στο πλευρό του δύο παλιούς γνώριμους από τα ευρωπαϊκά παρκέ.

Συγκεκριμένα, μαζί του βρισκόταν ο Γιαν Βέσελι, με τον οποίο συνυπήρξαν για αρκετά χρόνια στη Φενέρμπαχτσε, κατακτώντας τίτλους και δημιουργώντας μια στενή φιλική σχέση που διατηρούν μέχρι σήμερα.

Στην παρέα ήταν και ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό και πλέον αγωνίζεται στην Αρμάνι Μιλάνο. Οι τρεις μπασκετμπολίστες εκμεταλλεύονται το διάλειμμα της offseason για στιγμές χαλάρωσης, πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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