Ευρωπαϊκά καταστήματα αποσύρουν δημοφιλή ακουστικά λόγω βλαβερών χημικών ουσιών

Μια πρωτοφανής ευρωπαϊκή έρευνα, που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος ToxFree LIFE for All με χρηματοδότηση της ΕΕ, εξέτασε 81 ζεύγη ακουστικών από 50 γνωστές μάρκες όπως Sennheiser, Bose, JBL, Panasonic και Samsung και διαπίστωσε ότι σε όλα τα δείγματα υπήρχαν χημικά που μπορούν να διαταράξουν τις ορμόνες.

Οι συγκεντρώσεις τους ξεπέρασαν αρκετές φορές τα όρια των 10 mg/kg και έφτασαν τα 351 mg/kg σε ορισμένα μοντέλα.



Η μέθοδος της έρευνας και τα ευρήματα

Οι ερευνητές από Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία και Αυστρία αποσυναρμολόγησαν in-ear, over-ear, gaming και παιδικά ακουστικά, ανέλυσαν 180 δείγματα πλαστικών σε εργαστήριο, και εντόπισαν πέραν των δισφαινολών και φθαλικές ενώσεις (αναπαραγωγικές τοξίνες), χλωριωμένες παραφίνες (που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες ήπατος και νεφρών) και βρωμιούχα/οργανοφωσφορικά φλογοεπιβραδυντικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για να σκληραίνουν τα πλαστικά.



Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία, ιδίως σε νέους

«Αυτές οι ουσίες δεν είναι απλώς πρόσθετα, μεταφέρονται από τα ακουστικά στο σώμα μας μέσω του δέρματος, του ιδρώτα και της θερμότητας, ειδικά σε gaming ή παιδικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται αρκετές ώρες», προειδοποιεί η χημικός Καρολίνα Μπράμπτσοβα από την Αρνικα, τονίζοντας ότι τα BPA/BPS μιμούνται τα οιστρογόνα, προκαλώντας θηλυκοποίηση των ανδρών, πρόωρη εφηβεία των κοριτσιών, καρκίνο του μαστού, παχυσαρκία, άσθμα, ADHD και προβλήματα γονιμότητας, ενώ δεν υπάρχει ασφαλές όριο βάσει κάποιας χρόνιας έκθεσης.



Συστημική αποτυχία ρυθμίσεων και συστάσεις

Η μελέτη καταγγέλλει «συστημική αποτυχία» της ECHA, καθώς παρά τις απαγορεύσεις για χρήση απαγορευμένων ουσιών σε παιχνίδια και παιδικά προϊόντα, τα ακουστικά παραμένουν ανεξέλεγκτα. Πλέον προτείνει αυστηρότερες προδιαγραφές για να δοθεί σε ένα προϊόν η ετικέτα «BPA-free», αλλά και στροφή των καταναλωτών σε πιο υψηλής ποιότητας ακουστικά, αλλά και μεγαλύτερη και αναλυτικότερη ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους.