Ευρωπαϊκές αγορές: Υποχώρηση λόγω των εξελίξεων στο Ιράν - Ανοδικά το χρηματιστήριο στην Ουγγαρία

Έντονα επηρεασμένες από τις εξελίξεις στο Ιράν και το μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ φαίνονται οι ευρωπαϊκές αγορές. Οι επενδυτές θεωρούν ότι το μπλοκάρισμα από αμερικανικά όπλα δεν ευνοεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες που είχαν βρει ένα modus vivendi απέναντι στην πετρελαϊακή κρίση. Οι περισσότερες πωλήσεις προέρχονται από αμερικανικά funds.

Ενδεικτικά λίγα λεπτά μετά την έναρξη των ευρωπαϊκών συνεδριάσεων, ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 1,2%, ο γαλλικός CAC κατά -1%, ο ιταλικός MIB κατά -0,88%. Πτωτικά φαίνεται από τα futures ότι θα ξεκινήσουν και οι αμερικανικές αγορές.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Δευτέρα (13/4) είναι κλειστό το ελληνικό χρηματιστήριο.

Έντονα ανοδικά τα χρηματιστήρια Ουγγαρίας-Αυστρίας λόγω των πολιτικών εξελίξεων

Έντονα ανοδικά κινούνται οι δύο χρηματιστηριακές αγορές που συνδέονται με την Ουγγαρία. Η ουγγρική που ανεβαίνει 3,8% και η αυστριακή που καταγράφει άνοδο 2,8%.