Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Καθαρός» ο Αβραμόπουλος ως προς τους όρους συνεργασίας με τη Fight Impunity

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετείται εκ νέου σχετικά με τη συνεργασία του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου με τη ΜΚΟ Fight Impunity, μετά τις σχετικές αναφορές και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι, η Κομισιόν είχε εγκρίνει ήδη από τον Φεβρουάριο του 2021 τη συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Οι έλεγχοι μετά το Qatargate

Μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης Qatargate στα τέλη του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε εσωτερική επανεξέταση, προκειμένου να διαπιστώσει αν είχαν τηρηθεί οι όροι που είχαν τεθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων για τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα.

Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, από τον έλεγχο «δεν βρέθηκε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων της απόφασης». Παράλληλα διευκρινίστηκε ότι η αξιολόγηση αφορούσε αποκλειστικά τη συμμόρφωση του πρώην Επιτρόπου και όχι τη λειτουργία της ΜΚΟ.

Αρμοδιότητα οι βελγικές αρχές

Η Επιτροπή ξεκαθάρισε επίσης ότι τυχόν έρευνες για τη δράση της Fight Impunity δεν εμπίπτουν στις δικές της αρμοδιότητες, αλλά αποτελούν αντικείμενο των βελγικών αρχών.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, σημείωσε ότι άλλο ζήτημα αποτελεί η έγκριση επαγγελματικής δραστηριότητας πρώην Επιτρόπου και άλλο η διερεύνηση πιθανής παράνομης συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας ότι στην τελευταία περίπτωση η Κομισιόν δεν έχει ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ