Ευρωπαϊκό ενεργειακό αλαλούμ: Μεγάλες αποκλίσεις σε ρεύμα και αέριο – Πού τοποθετείται η Ελλάδα

Σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2025, με τους λογαριασμούς σε ορισμένες χώρες να εκτοξεύονται σε επίπεδα πολλαπλάσια άλλων. Τα νέα στοιχεία της Eurostat που παρουσιάζει το euronews, αποτυπώνουν έναν ενεργειακό χάρτη γεμάτο αντιθέσεις, ειδικά τώρα που ο χειμώνας ανεβάζει τη ζήτηση για θέρμανση και πιέζει τα νοικοκυριά.

Τρία χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εξακολουθεί να λειτουργεί σε καθεστώς αναταράξεων. Οι εθνικές πολιτικές, το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας και τα τιμολογιακά μοντέλα έχουν ανοίξει ακόμη περισσότερο τη «ψαλίδα» μεταξύ φθηνών και ακριβών αγορών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα βρίσκεται, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ τόσο στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και στο φυσικό αέριο, παραμένοντας στις χαμηλές ζώνες τιμών.

Η εικόνα στην ηλεκτρική ενέργεια: Από τα 6,2 € ως τα 38,4 €

Οι διαφορές είναι εντυπωσιακές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η τιμή για τα νοικοκυριά κυμάνθηκε:

Από μόλις 6,2 € / 100 kWh στην Τουρκία

Έως 38,4 € / 100 kWh στη Γερμανία

Ο μέσος όρος των 38 ευρωπαϊκών χωρών (ΕΕ, υποψήφιες χώρες, ΕΖΕΣ) διαμορφώθηκε στα 28,7€.



Η Δυτική Ευρώπη παραμένει η «ακριβή γειτονιά» της ηπείρου, με Βέλγιο (35,7 €) και Δανία (34,9 €) να ακολουθούν τη Γερμανία Στον αντίποδα, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων παραμένουν σε μονοψήφιες ή πολύ χαμηλές τιμές.

Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, η Ουγγαρία εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή (10,4 €), ενώ Ισπανία και Γαλλία μένουν κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης.

Η Ελλάδα με 22,6 € / 100 kWh βρίσκεται καθαρά στη ζώνη των χαμηλών τιμών, αρκετά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι ειδικοί της VaasaETT επισημαίνουν ότι τέτοιες αποκλίσεις οφείλονται σε μίγμα παραγόντων: παραγωγή, στρατηγικές προμηθευτών, δομές τιμολόγησης και επιδοτήσεις που αλλάζουν από χώρα σε χώρα.

Αγοραστική δύναμη: Όταν ένα ευρώ δεν είναι ίδιο παντού

Η εικόνα αλλάζει όταν οι τιμές προσαρμοστούν στην αγοραστική δύναμη (PPS). Τότε το χάσμα μεταξύ φθηνών και ακριβών χωρών μικραίνει αισθητά.

Οι δείκτες κυμαίνονται:

Από 12,8 PPS στην Ισλανδία

Έως 39,2 PPS στην Τσεχία

Ακολούθως έρχονται Πολωνία (35 PPS), Ιταλία και Γερμανία, ενώ Μάλτα Τουρκία και Ουγγαρία καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές σε PPS. Οι Σκανδιναβικές χώρες εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (28,6 PPS), λόγω υψηλών εισοδημάτων και χαμηλότερου κόστους ενέργειας.

Στην Ελλάδα οι τιμές παρέμειναν σχετικά σταθερές, με αύξηση μόλις 2% έναντι του 2024 — μια από τις μικρότερες διακυμάνσεις στην Ευρώπη.

Φυσικό αέριο: Σουηδία «φωτιά», Γεωργία… πάμφθηνη

Οι αποκλίσεις στο φυσικό αέριο είναι ακόμη μεγαλύτερες:

Σουηδία: 21,30 € / 100 kWh (η υψηλότερη στην Ευρώπη)

Ολλανδία: 16,2 €

Δανία: 13,1 €

Ο μέσος όρος της ΕΕ διαμορφώνεται στα 11,4 €.

Στα χαμηλά στρώματα βρίσκονται:

Ουγγαρία (3,07 €)

Κροατία (4,61 €)

Ρουμανία (5,59 €)

Εκτός ΕΕ, η Γεωργία προσφέρει το φθηνότερο αέριο στην Ευρώπη — μόλις 1,7 €.



Από τις μεγάλες οικονομίες, η Γαλλία είναι η ακριβότερη (13 €), ενώ Ιταλία και Γερμανία κινούνται κοντά στα 12 €. Η Ισπανία παραμένει η φθηνότερη «μεγάλη» με 8,6 €.



Η Ελλάδα, επίσης στα 8,6 € / 100 kWh, βρίσκεται αισθητά κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο.



Σύμφωνα με την VaasaETT, οι λόγοι των διαφοροποιήσεων είναι πολλοί: στρατηγικές προμήθειας, επίπεδα αποθήκευσης, καιρικές συνθήκες, διασύνδεση αγορών και διαφορετικά τιμολόγια.

Αλλαγές σε PPS: μια διαφορετική κατάταξη

Σε όρους αγοραστικής δύναμης:

Η Σουηδία παραμένει ακριβή (17,6 PPS)

Η Ουγγαρία είναι η φθηνότερη εντός ΕΕ (4,4 PPS)

Αξιοπρόσεκτη εξαίρεση αποτελεί η Βόρεια Μακεδονία, η οποία ενώ έχει μέτρια ονομαστική τιμή (12,2 €), εμφανίζει πολύ υψηλή προσαρμοσμένη τιμή — 24,1 PPS.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών φυσικού αερίου σε εθνικά νομίσματα σημείωσαν:

Τουρκία: +28,2%

Βόρεια Μακεδονία: +26%

Εσθονία: +23,9%

Βουλγαρία: +23,6%

Σουηδία: +20,9%

Στον αντίποδα, Σλοβενία, Αυστρία και Τσεχία κατέγραψαν μειώσεις άνω του 10%.



Η Ελλάδα εμφανίζει αύξηση 16%, τοποθετούμενη στο άνω εύρος μεταβολών.