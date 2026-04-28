Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έρχεται υποχρεωτικό τσιπ στα κατοικίδια - Νέοι αυστηροί κανόνες

Νέο, ενιαίο πλαίσιο κανόνων για την προστασία των ζώων συντροφιάς ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις για την εκτροφή, την πώληση και την ευζωία σκύλων και γατών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 558 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 52 αποχές και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Υποχρεωτικό μικροτσίπ και καταγραφή

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων είναι η υποχρεωτική τοποθέτηση μικροτσίπ και η καταγραφή όλων των ζώων σε εθνικές βάσεις δεδομένων.

Η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά, με περιθώριο τεσσάρων ετών για επαγγελματίες όπως εκτροφείς, πωλητές και καταφύγια. Για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες, η υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ σε 10 χρόνια για τους σκύλους και σε 15 χρόνια για τις γάτες.

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν πρακτικές εκτροφής που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, όπως η αναπαραγωγή μεταξύ στενών συγγενών και η δημιουργία ακραίων χαρακτηριστικών.

Παράλληλα, απαγορεύονται ακρωτηριασμοί για αισθητικούς λόγους, η μόνιμη πρόσδεση (εκτός ιατρικής ανάγκης) και η χρήση επικίνδυνων περιλαίμιων.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στις εισαγωγές

Η νομοθεσία προβλέπει και αυστηρότερους κανόνες για την εισαγωγή ζώων από τρίτες χώρες, με υποχρεωτική σήμανση και καταγραφή πριν την είσοδο στην ΕΕ, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας.

Σημειώνεται ότι περίπου το 44% των Ευρωπαίων διαθέτει κατοικίδιο, ενώ το 74% θεωρεί ότι απαιτείται ενίσχυση της προστασίας τους.

Η αγορά σκύλων και γατών στην ΕΕ εκτιμάται σε 1,3 δισ. ευρώ ετησίως, με το 60% των αγορών να πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου.

Για να τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία, απαιτείται και η έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.