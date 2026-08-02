Ευρωπαϊκό κωπηλασίας: «Χρυσός» ο Γκαϊδατζής, «χάλκινοι» οι Ντούσκος και Λιόλιου

Μια ακόμα επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία «έφεραν» τα δικά μας παιδία. Αρχικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας αντρών στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής τερμάτισε πρώτος στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ στο βάθρο για το μονό σκιφ ανέβηκε και ο Στέφανος Ντούσκος, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Σπουδαία διάκριση είχαμε και για την Γαβριέλα Λιόλιου, η οποία κατέκτησε και αυτή το χάλκινο μετάλλιο, για το ίδιο άθλημα αλλά για την κατηγορία των γυναικών.

Ο «χρυσός» Πέτρος Γκαϊδατζής

Η ελληνική συμμετοχή κυριάρχησε στην κούρσα από τα πρώτα κιόλας μέτρα, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Ο Έλληνας κωπηλάτης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 6:50.92, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Γερμανός Φάμπιο Κρες με 6:54.63, ενώ το χάλκινο κατέληξε στον Αυστριακό Κόνραντ Χουλτς με 6:57.30.

Αυτό ήταν το τέταρτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στη διοργάνωση. Είχαν προηγηθεί το χάλκινο της Γαβριέλας Λιόλιου, καθώς και τα δύο ασημένια μετάλλια που κατέκτησαν το Σάββατο τα πληρώματα των Κοντού – Αναστασιάδου και Μουρατίδου – Λιόλιου. Λίγα λεπτά μετά τον θρίαμβό του, ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο βάθρο για να παραλάβει, εμφανώς συγκινημένος και περήφανος, το χρυσό μετάλλιό του.

Ο «χάλκινος» Στέφανος Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος δεν μπήκε δυνατά στην κούρσα, καθώς στα πρώτα μέτρα βρέθηκε στην τρίτη θέση. Ωστόσο, όσο ο αγώνας εξελισσόταν ανέβασε σταδιακά τον ρυθμό του, πέρασε στη δεύτερη θέση και παρέμεινε εκεί για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής.

Στα τελευταία 300 μέτρα, ο Ζάλατι εξαπέλυσε την τελική του αντεπίθεση και κατάφερε να προσπεράσει τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Ντούσκος προσπάθησε να απαντήσει μέχρι τον τερματισμό, όμως δεν κατάφερε να ανακτήσει τη δεύτερη θέση, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του στην τρίτη.

Με χρόνο 6:40.97, ο Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση στο ενεργητικό του και χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση.

Σπουδαία διάκριση και για την Γαβριέλα Λιόλιου

Η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, παραμένοντας μέχρι τα τελευταία μέτρα στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Παρότι δεν κατάφερε να την κατακτήσει, πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της.

Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο της Λιόλιου στη διοργάνωση, καθώς είχε ήδη ανέβει στο βάθρο το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08), κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ.