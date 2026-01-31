Ευρωπαϊκό πόλο γυναικών: Η Ελλαδάρα υπέταξε την Ιταλία (15-10) και προκρίθηκε στα ημιτελικά (vids)

Σπορ Πόλο Εθνική Ελλάδας

Η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει το πρώτο της ντέρμπι στο Ευρωπαϊκό κόντρα στην Ιταλία και εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για την τετράδα.

Με το δεξί μπήκε η Ελλάδα στην Β' φάση των ομίλων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που διεξάγεται στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας, αφού νίκησε με 15-10 την Ιταλία και εξασφάλισε την πρώτη θέση στο όμιλο Ε.

Η Ελλάδα έχτισε από νωρίς διαφορά στο +5 και παρά τις ιταλικές προσπάθειες για να γυρίσει το σκορ, η Ελλάδα παρέμεινε συγκεντρωμένη και πήρε τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Ελλάδα έφτασε τους6 βαθμούς στον όμιλο Ε' και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στα ημιτελικά και μάλιστα με την πρώτη θέση.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Στο πρώτο οκτάλεπτο η Εθνική μπήκε... φουριόζα και έχτισε μία πολύ σημαντική διαφορά στο +5 με 6-1. Η Νίνου και η Ελευθερία Πλευρίτου σκόραραν από δύο γκολ, ενώ Ξενάκη, Βασιλική Πλευρίτου από ένα. Η Ιταλία κατάφερε μόνο με πέναλτι να μειώσει το σκορ χάρη στην εύστοχη εκτέλεση της Τζουστίνι.

Στην δεύτερη περίοδο η Ιταλία κατάφερε να βρει λύσεις στην άμυνα και να δυσκολέψει την Ελλάδα, που έχασε για λίγη ώρα και την Μυριοκεφαλιτάκη μετά από σκληρή φάση. Η Ρανάλι μείωσε με εύστοχο πέναλτι σε 6-2 και η Ταμπάνι λίγο αργότερα έκανε το 6-3.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη, αλλά δεν σημειώθηκαν άλλα γκολ, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν η Σιούτη σκόραρε ξανά μετά από 8 λεπτά αγώνα για την Ελλάδα.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Ελλάδα δέχτηκε δύο back to back γκολ στην αρχή και η Ιταλία έφτασε να μειώσει τη διαφορά μέχρι και το -2 (7-5), αλλά η Ελλάδα με τις Σιούτη και Τριχά αντέδρασε άμεσα για να ανεβάσει ξανά τη διαφορά στο +4 (9-5).

Η Ιταλία δεν τα παράτησε και με τις Κοκιέρε και Τζουστίνι μείωσε ξανά στα δύο γκολ (9-7), η Ελλάδα όμως με τρία γκολ από τη Έλενα Ξενάκη (2) και Βασιλική Πλευρίτου (1) για να ανεβάσουν ξανά το σκορ στο 10-7 στο τέλος της περιόδου.

Η Ιταλία ήταν με την πλάτη στον τοίχο και πίεσε αρκετά. Η Μπετίνι σκόραρε στην αρχή για το 12-8, η Πάτρα όμως στο ριμπάουντ του πέναλτι έκανε το 13-8. Η Πάπι μείωσε στο 13-9 αλλά το ματς είχε ήδη κριθεί. Στο τελευταίο λεπτό η Βασιλική Πλευρίτου έκανε το 14-9, η Μπετίνι το 14-10 και η Πλευρίτου ανταπάντησε σε νεκρό χρόνο στο 15-10.

