Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης: Οι μαζικές εισροές στη Θέουτα δεν συνδέονται με την πολιτογράφηση

Επείγουσα τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε λόγω των μαζικών αφίξεων μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, από την περασμένη Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, αυτή τη στιγμή περίπου 70.000 από τους 72.000 μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, ενώ τόνισε πως ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, καθώς ο βορειοαφρικανικός θύλακας δεν περιλαμβάνεται στη Συνθήκη Σένγκεν, αφήνοντας έτσι αιχμές κατά της απόφασης της ιταλικής κυβέρνησης να αναστείλει τη Συνθήκη σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία, αφού δεν υπήρχε πράγματι ζήτημα περάσματος των μεταναστών από τη Θέουτα προς την Ιταλία.

Ο ισπανός υπουργός πρόσθεσε επίσης στην τηλεδιάσκεψη ότι η Μαδρίτη εργάστηκε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προκειμένου να εγκαταστήσει έναν θαλάσσιο φράχτη ανοικτά των ακτών της Θέουτα, έπειτα από μία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας τον Ιούλιο το οποίο έκρινε πως οι μετανάστες που φθάνουν κολυμπώντας στο ισπανικό έδαφος δεν μπορούν να απελαθούν αμέσως αν δεν έχει τοποθετηθεί φράχτης.

Στην τηλεδιάσκεψη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζήτησαν την πρόβλεψη έκτακτων μέτρων για τη μετανάστευση με αφορμή το περιστατικό στη Θέουτα, ενώ τοποθετήθηκαν κατά της απόφασης της Ισπανίας να πολιτογραφήσει πριν κάποιους μήνες μετανάστες χωρίς χαρτιά που διέμεναν στη χώρα.

Όπως υπογράμμισε, όμως, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ η ΕΕ δεν βλέπει άμεση σύνδεση των γεγονότων στη Θέουτα με αυτή την απόφαση προ μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ