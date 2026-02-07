Ευρωβαρόμετρο 2026: Η Ελλάδα αναζητά «ασπίδα» στην ΕΕ – Πρωταθλητές στην ανησυχία, οπαδοί της ενότητας

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να «φλέγεται» από γεωπολιτικές εντάσεις και κλιματική κρίση, οι Έλληνες πολίτες στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στις Βρυξέλλες: «Προστατέψτε μας».

Η απαισιοδοξία για το μέλλον του κόσμου φαίνεται να είναι το κυρίαρχο συναίσθημα, με το 52% των Ευρωπαίων (και το 56% των Ελλήνων) να βλέπει το «ποτήρι μισοάδειο» στην τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Ωστόσο, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: ενώ φοβόμαστε για τον πλανήτη, παραμένουμε αισιόδοξοι για το σπίτι μας. Το 76% στην ΕΕ και το 69% στην Ελλάδα δηλώνουν αισιόδοξοι για το προσωπικό τους μέλλον και το μέλλον της οικογένειάς τους.

Η «γεωγραφία του φόβου»: Τι τρέμουν οι Έλληνες



Οι προτεραιότητες της Ελλάδας διαφέρουν αισθητά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ η Ευρώπη ανησυχεί πρωτίστως για τις ένοπλες συγκρούσεις, η Ελλάδα θέτει στην κορυφή τη μετανάστευση και το κλίμα.

Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες ανησυχίες στη χώρα μας είναι:

Ανεξέλεγκτη μετανάστευση: Αγγίζει το 84% (έναντι 65% στην ΕΕ).

Φυσικές καταστροφές και κλίμα: Στο 83% (έναντι 66% στην ΕΕ).

Ενεργές συγκρούσεις και πόλεμοι: Στο 79% (έναντι 72% στην ΕΕ).

Παραπληροφόρηση (Fake News): Στο 77% (έναντι 69% στην ΕΕ).

Τρομοκρατία: Στο 73% (έναντι 67% στην ΕΕ).

«Η Ευρώπη είναι η ισχυρότερη ασπίδα μας»

Παρά την κριτική που συχνά ασκείται στους θεσμούς, οι Έλληνες εμφανίζονται ως οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές μιας κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Το εντυπωσιακό 93% των Ελλήνων (έναντι 89% στην ΕΕ) ζητά μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

«Οι πολίτες αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύει, να είναι προετοιμασμένη και να δρα ενωμένη. Η Ευρώπη είναι η ισχυρότερη ασπίδα μας», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τους πολίτες, η ΕΕ πρέπει να ρίξει το βάρος της στην Άμυνα και την Ασφάλεια (40%), αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας (32%).

Ακρίβεια: Ο αόρατος εχθρός της καθημερινότητας



Αν η ασφάλεια είναι το ζητούμενο στις διεθνείς σχέσεις, η ακρίβεια είναι ο εφιάλτης στο εσωτερικό. Για τους Έλληνες, η αντιμετώπιση του πληθωρισμού και του κόστους διαβίωσης παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα (53%).

Ακολουθούν στην ελληνική ατζέντα:

Δημόσια Υγεία: Στο 54%.

Οικονομία και θέσεις εργασίας: Στο 60%.

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Στο 46%.

Η νέα γενιά και οι αξίες της Ειρήνης



Υπάρχει όμως και μια «αχτίδα» ελπίδας που έρχεται από τους νέους. Οι πολίτες ηλικίας 15 έως 30 ετών είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της ΕΕ (58% θετική εικόνα). Οι νέοι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που πιέζουν περισσότερο για μια «ισχυρότερη φωνή» της ΕΕ στον κόσμο (87%).

Όταν πρόκειται για αξίες, η απάντηση των Ελλήνων είναι ξεκάθαρη: Ειρήνη (60%). Ακολουθούν το Κράτος Δικαίου (38%) και η Δημοκρατία (37%).