Ευρυδίκη: Τα λόγια του συζύγου της για εκείνη στάζουν μέλι «Την περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή»

Με τα πιο γλυκά λόγια μίλησε ο Μπομπ Κατσιώνης, σύζυγος της Ευρυδίκης, για την γυναίκα της ζωής του καθώς έκλεισαν έξι χρόνια γάμου.

Στην ανάρτησή του στο facebook ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από την πρώτη φωτογραφία, δέκα χρόνια πριν μέχρι τη δεύτερη πριν έξι χρόνια, μέχρι το σήμερα, αυτό που διαπίστωσα είναι απλά το χαμόγελο. Και αυτό ήρθε μέσα από δέκα χρόνια με έναν άνθρωπο που τον περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή σαν να μας είχα δώσει ένα μυστικό/καρμικό ραντεβού. Το να βρεις λοιπόν τον άνθρωπο που θα σε κάνει να νιώθεις σιγουριά, αγάπη, έμπνευση, να σε σπρώχνει να γίνεις καλύτερος και κυρίως να νιώθεις εμπιστοσύνη και ασφάλεια μέσα στο σπίτι σου είναι σχεδόν ακατόρθωτο αν όχι υπερβολικά σπάνιο, και εγώ το βρήκα στην «αγαπημένη μου τραγουδίστρια/γυναίκα» όπως της είχα γράψει σε εκείνο το αριστουργηματικό πρώτο πεσιματικό email.

Μαζί της γνώρισα και μια υπέροχη δεύτερη οικογένεια στην Κύπρο, ταξιδέψαμε, φάγαμε ήπιαμε σε τέλεια μέρη, είδαμε 87 χιλιάδες ταινίες και με λίγα λόγια πραγματικά δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα άλλο από τη ζωή μου, εκτός από μερικές ακόμα δεκαετίες να έχουμε να γιορτάζουμε. Ευρυδίκη για πάντα. Το feedback της σε κάθε μου δουλειά είτε παραγωγή, μίξη, είτε βιντεοκλίπ, είτε απλά ένα cover video είναι απάνθρωπα σκληρό. Μακάρι να είχαν όλοι έναν τέτοιο αυστηρό κριτή μέσα στο σπίτι τους.»