Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Για να λέει ο Βασάλος ότι έχει πληγώσει τις γυναίκες κάτι θα ξέρει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Κωνσταντίνος Βασάλος παραδέχθηκε ότι δεν έχει πληγωθεί από τις γυναίκες, αντιθέτως εκείνος δεν έχει φερθεί σωστά σε κάποιες από αυτές.

Συγκεκριμένα είχε δηλώσει: «Δεν έχω πληγωθεί από τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο εγώ έχω πληγώσει τις γυναίκες. Από το γυναικείο φύλο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όποια κοπέλα ήρθε στη ζωή μου, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 90%, μου φέρθηκε πάρα πολύ σωστά. Εγώ κάποιες φορές δεν έχω φερθεί σωστά.

Έχω υπάρξει άπιστος, έχω υπάρξει να μην λέω αυτό που σκέφτομαι και να είμαι αναβλητικός με πράγματα που θα έπρεπε να έχω λύσει. Πιστεύω ότι το λάθος μου από την αρχή, είναι ότι δεν εκφραζόμουν όπως θα έπρεπε. Μπορεί για παράδειγμα να πιεζόμουν για κάτι, να πιεζόμουν στο να έχουμε πολύ χρόνο μαζί στο σπίτι και να μην έλεγα ότι θέλω τον χώρο μου επειδή έβλεπα ότι από την άλλη πλευρά ήθελε να είναι πολύ κοντά μου. Αυτό σε βάθος χρόνου εμένα με πίεζε. Οπότε φτάσαμε σε μια φάση να κάνω πράγματα που δεν θα έπρεπε, να απιστήσω, να μην είμαι σωστός, να είμαι αδιάφορος».

Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα συνάντησε την πρώην σύντροφό του Ευρυδίκη Βαλαβάνη και της ζήτησε να τοποθετηθεί για την δήλωση «Εγώ κάποιες φορές δεν έχω φερθεί σωστά» του Κωνσταντίνου. Και εκείνη λακωνικά απάντησε: «Για να το λέει, κάτι θα ξέρει».