Ευρυτανία: 39χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του που έπεσε σε χαράδρα 60 μέτρων

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στη Γρανίτσα Ευρυτανίας καθώς ένας 39χρονος οδηγός βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος της περιοχής, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του έχοντας συνοδηγό την ανιψιά του, με κατεύθυνση προς το Ραπτόπουλο. Στο ύψος του Λιθοχωρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατρακύλησε σε χαράδρα περίπου 60 μέτρων.

Η νεαρή συνοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες λίγο μετά τις 9.00 το πρωί, οι οποίοι εντόπισαν τον 39χρονο εγκλωβισμένο μέσα στο όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.

Μετά από δύσκολη επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η ανιψιά του μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καρπενησίου. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.