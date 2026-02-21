Ευρυτανία: Αγωνία για αγνοούμενο ορειβάτη στο Βελούχι - Στα «τυφλά» η επιχείρηση διάσωσης

Αγωνία επικρατεί για έναν ορειβάτη στο Βελούχι ο οποίος είχε ανέβει με ορειβατική ομάδα στην κορυφή του βουνού της Ευρυτανίας, αλλά ξαφνικά αργά το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου χάθηκαν τα ίχνη του.



Ο 74χρονος ορειβάτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Lamiareoprt, συμμετείχε σε εκδρομή Ορειβατικού Συλλόγου από την Αττική, με 17 άτομα στο Βελούχι Ευρυτανίας. Κάποια στιγμή έγινε αντιληπτό ότι δεν κατέβαινε μαζί τους προς το ορειβατικό καταφύγιο και σήμανε συναγερμός.



Ειδοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική που άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με ομάδες από την Π.Υ. Καρπενησίου και την 7η ΕΜΑΚ, ενώ κλήθηκε και η ομάδα Drone από τη Λάρισα.



Στις έρευνες συμμετέχουν ιδιώτες εθελοντές που έχουν επίσης drone, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να τον εντοπίσουν ζωντανό.



Στο βουνό επικρατεί ομίχλη και η θερμοκρασία είναι 1 με 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν.