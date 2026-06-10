Ευθεία αμφισβήτηση Φάμελλου από Πολάκη: «Τα έχει βρει με Τσίπρα, να φέρει συμφωνία σε 10 μέρες»

Ένα ακόμα βήμα προς την ευθεία αμφισβήτηση του Σωκράτς Φάμελλου έκανε ο Παύλος Πολάκης ο οποίος δήλωσε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα «αλλιώς αυτή η στάση είναι δουλικότητα».

Ο κ. Πολάκης μιλώντας στο OPEN τόνισε πως στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων «που θέλουν και μπορούν» - πρωτοβουλία την οποία, όπως είπε, δεν μπορεί να εγγυηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος από τη στιγμή που στηρίζει ένα άλλο κόμμα.

«Δεν διαλύονται τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση, ο κ. Φάμελλος πρέπει σε δέκα ημέρες να φέρει συμφωνία αλλιώς θα πρέπει να συνεδριάσουν εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος «γιατί δε γίνεται να υπάρξει αυτή η μπάσταρδη κατάσταση».

«Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του;» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής από τα Χανιά επαναφέροντας μάλιστα τη λογική των «αρμών της εξουσίας» ως προϋπόθεση για να πετύχει το πολιτικό σχέδιο το οποίο υποστηρίζει για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εγώ στήριξα τον Τσίπρα για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια όσο δεν τον στήριξε κανένας» είπε ο κ. Πολάκης ο οποίος δεν αρνήθηκε ότι θα είναι «παρών» στη διαδικασία για την επόμενη μέρα του κόμματος.

«Η ευθύνη για τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι της ηγετικής ομάδας που βρίσκεται γύρω από τον Σωκράτη Φάμελλο, φανταστείτε να ήμουν εγώ πρόεδρος του κόμματος και από το 10% σήμερα να βρισκόμασταν στο 2%».