Ευθεία επίθεση Κυρανάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Γιατί δεν ζήτησε άρση ασυλίας βουλευτή του ΠΑΣΟΚ;

O Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αφορμή τους χειρισμούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους 4 βουλευτές της ΝΔ στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις υποστήριξε ότι ουδείς εξ' αυτών κατηγορείται για παράνομο πλουτισμό αλλά για τηλέφωνα που έκαναν προκειμένου να ενδιαφερθούν για υποθέσεις αγροτών. Και όπως σημείωσε σε κανέναν δεν έχει πάει ακόμα κατηγορητήριο.

«Προφανώς υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πρέπει κάποιος να απαντήσει γιατί για βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που είναι στη δικογραφία, ο κ. Παρασύρης, δεν ζητήθηκε άρση ασυλίας και ζητήθηκε μόνο για βουλευτές της ΝΔ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

Μιλώντας στο Action24, o γραμματέας της ΝΔ τόνισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «συμμετέχει στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό της χώρας» υπενθυμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος θεσμός ψηφίστηκε κανονικά από την κυβέρνηση της ΝΔ.

«Μπορεί να είναι θέμα προσώπων» σημείωσε με νόημα ο κ. Κυρανάκης.